Der Bundestrainer bemerkt bei seinem Kapitän "überhaupt nichts an Veränderungen". Einem verletzten Berliner lässt er die Tür offen.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinem Kapitän Johannes Golla mit klaren Worten noch einmal den Rücken gestärkt. „Wenn wir Golli in irgendeiner Hinsicht helfen können, werden wir das immer machen und stehen voll hinter ihm“, sagte Gislason auf die Frage nach seinem Anführer in einer Medienrunde in Berlin.

Golla habe in den vergangenen Jahren „fantastische Leistungen“ für die deutsche Nationalmannschaft geliefert: „Er ist ein großartiger Kapitän und phänomenaler Charakter.“

Golla, den im Verein aktuell der Wirbel um eine gewünschte Rückkehr von der MT Melsungen zur SG Flensburg-Handewitt begleitet, sei von der anstrengenden Situation nichts anzumerken. „Natürlich besprechen wir vieles, und ich merke überhaupt nichts an Veränderungen bei ihm in dieser Hinsicht. Er freut sich genau wie alle anderen riesig, dabei zu sein“, berichtete Gislason.

So ist der Stand bei Lichtlein

Golla hatte als Grund für seinen Wunsch, schon nach wenigen Monaten nach Flensburg zurückzukehren, unter anderem von einer Gefährdung für seine mentale Gesundheit gesprochen. „Wir hoffen das Beste für ihn und dass es gut für ihn weitergeht“, sagte der Bundestrainer. Am Donnerstag (20.30 Uhr) trifft Deutschland in Berlin zum Auftakt der Qualifikation für die EM 2028 auf Belgien.

Bei Spielmacher Nils Lichtlein hofft Gislason derweil wohl noch auf eine rechtzeitige Genesung bis zur Heim-WM (13. bis 31. Januar). Dass der 24 Jahre alte Rückraumspieler von den Füchsen Berlin mit einer Schulterverletzung den Lehrgang verpasst, bedeute „überhaupt nichts in Bezug auf die WM“, sagte Gislason: „Natürlich war es traurig für ihn, sich wieder zu verletzen. Er kam aus einer Verletzung, hat wieder sehr gute Leistungen gebracht und verletzt sich wieder sofort. Auf seine Perspektive hat das aber überhaupt keinen Einfluss.“