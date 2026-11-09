Vor der Kaderbekanntgabe für die Heim-WM lässt sich Bundestrainer Alfred Gislason nicht in die Karten gucken. Fragezeichen gibt vor allem auf zwei Positionen.

Alfred Gislason hat die Qual der Wahl – doch der Bundestrainer lässt sich beim Poker um die letzten WM-Kaderplätze nicht in die Karten schauen. „Alle hatten ihre Spielanteile und alle haben ihre Leistung gebracht“, sagte Gislason nach dem gelungenen Jahresabschluss von Deutschlands Handballern im slowakischen Presov.

„Ja“, sagte der DHB-Coach, bevor es am Montag auf die Heimreise ging, er habe neue Erkenntnisse gewonnen. Welche genau das waren, behielt Gislason nach den beiden deutlichen Siegen in der EM-Qualifikation gegen Belgien (42:32) und die Slowakei (39:27) aber für sich.

Während der Isländer bis zur Heim-WM noch die eine oder andere kniffelige Personalentscheidung zu treffen hat, sind die Nationalspieler in den kommenden Wochen in der Liga gefordert. „Wir werden sehen, wie die Spieler die Leistungen in den Vereinen bringen“, sagte Gislason. In den nächsten Tagen wird er zunächst seinen 35er-Kader benennen, die WM-Nominierung erfolgt dann voraussichtlich am 14. Dezember. „Da schauen wir mal, wen wir da alles drin haben“, so Gislason.

Bundestrainer Alfred Gislason Bundestrainer Alfred Gislason © picture-alliance/wolf-sportfoto/SID/Marco Wolf

Handball: Gislason hat keine große Baustellen

Große personelle Baustellen hat der Bundestrainer gut zwei Monate vor dem Turnier-Höhepunkt keine. Auch ohne Spielmacher Juri Knorr (krank) zeigte der Vize-Europameister am Sonntagabend eine starke Leistung. „Ich habe mich sehr gefreut“, sagte Gislason, „besonders über die Abwehrleistung in der ersten Halbzeit.“ Zudem sei der Druck nach vorne über die zweite Welle und die schnelle Mitte im ersten Abschnitt „phänomenal“ gewesen.

Der Großteil des WM-Kaders dürfte stehen, Fragezeichen gibt es vor allem noch auf zwei Positionen. Wer darf die deutschen Farben im Januar im rechten Rückraum vertreten? Und wer spielt auf Linksaußen?

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Arrivierte Kräfte wie Lukas Mertens oder Rune Dahmke hoffen auf dem Flügel genauso auf ein WM-Ticket wie die in der EM-Qualifikation eingesetzten David Móré (6 Treffer bei 6 Versuchen) und Tim Freihöfer (3 aus 4). „Wir haben einen breiten Kader zur Verfügung, in dem alle die Chance haben, da reinzukommen“, sagte Gislason. Sich festlegen mochte er sich öffentlich (noch) nicht.

Kapitän Johannes Golla sprach zum Abschluss des letzten DHB-Lehrgangs in 2026 jedenfalls von einer „guten Woche“ und einer „guten Entwicklung“ des Teams. Bei allem Grund zum Optimismus gab der Kreisläufer mit Blick auf den Januar die Marschroute vor. „Wenn wir die hohen Ziele, die wir uns selbst stecken, auch erreichen wollen, dann müssen wir jeder noch eine Schippe drauflegen“, so Golla. Dagegen dürfte Gislason nichts einzuwenden haben.