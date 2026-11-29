Im zweiten Test gegen Frankreich spielen Deutschlands Handballerinnen Remis. Die Form stimmt vor dem EM-Start.

Ein Sieg, ein Remis – ganz viel Vorfreude: Bundestrainer Markus Gaugisch hat nach den gelungenen Härtetests gegen Frankreich ein „sehr positives“ Fazit zur EM-Vorbereitung von Deutschlands Handballerinnen gezogen. „Ich glaube, wir haben jetzt zwei tolle Spiele gesehen, auch für das Publikum sehr attraktiv. Das war ein hohes Niveau“, sagte der 52-Jährige nach dem 34:34 (15:16) in der Generalprobe am Samstagabend in Neu-Ulm.

„Wir schlagen Frankreich einmal und spielen einmal Unentschieden. Wir hatten bis zum Halbfinale im letzten Jahr gegen sie nur Klatschen bekommen. Da gab es ja nie eine Chance“, sagte Gaugisch über die Duelle am Samstag und Donnerstag (32:27): „Ich glaube, das ist ein guter Weg und das Gefühl nehmen wir natürlich mit.“ Die Basis sei sehr stabil, erklärte Gaugisch, „jetzt geht es eben darum, dass wir noch so ein paar Extras verfeinern.“

In Neu-Ulm stellte sich ein anderes Spiel dar als noch in Stuttgart, wo die DHB-Auswahl zur Pause 20:8 geführt hatte. „In Summe haben wir das souverän gelöst und viel mitnehmen können“, sagte Emily Vogel: „Eben auch mal einen Rückstand wieder auszugleichen, dran und ruhig zu bleiben über 60 Minuten. Dementsprechend sehe ich das auch wirklich als ein gutes Spiel an.“

Am Mittwoch reist die Auswahl nun in die Slowakei, das erste Gruppenspiel folgt am Freitag (18 Uhr/ZDF und Dyn) in Bratislava gegen Schweden. Die weiteren Gruppengegner sind Serbien und Co-Gastgeber Slowakei.

Vogel blickt dem Turnier, bei dem Deutschland WM-Silber aus dem Vorjahr bestätigen will, selbstbewusst entgegen. „Schön, dass wir jetzt schon auf diesem Stand sind. Wenn wir die Tage weiterhin so nutzen wie bisher, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass wir den EM-Start gut erwischen werden.“