Der Pokalsieger aus Berlin setzt sich gegen EC Pinheiros durch.

Handball-Pokalsieger Füchse Berlin hat die ansonsten enttäuschend verlaufene Klub-WM mit einem Sieg beendet. Im Spiel um Platz fünf in der neuen Hauptstadt Ägyptens schlug das Team von Nicolej Krickau den brasilianischen Klub EC Pinheiros mit 31:27 (17:13).

Die Füchse, Turniersieger von 2015 und 2016, kamen im Gegensatz zu den beiden Niederlagen in der Vorrunde gegen Veszprem HC (Ungarn) und Al Ahly (Ägypten) diesmal besser zurecht. Erstmals seit 2010 befindet sich jedoch keine deutsche Mannschaft unter den Top drei des Turniers.

Am Abend (19.00 Uhr) duellieren sich Champions-League-Sieger und Titelverteidiger FC Barcelona und Berlins Vorrunden-Bezwinger Veszprem um den Titel. Für die Füchse geht es bereits am Samstag (20.00 Uhr) in der Bundesliga weiter, dort treffen sie auf den Aufsteiger SG BBM Bietigheim.