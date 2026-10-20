Handball: Gislason nominiert zwei Neue für EM-Quali

Der Bundestrainer testet vor der Heim-WM frische Kräfte. Einige Etablierte müssen zuschauen.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat wenige Monate vor der Heim-WM zwei Debütanten in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David Móré (ThSV Eisenach) gehören bei den anstehenden Spielen der EM-Qualifikation Anfang November erstmals zum Aufgebot, das Gislason am Dienstag verkündete. Der Isländer verzichtete wie schon zuletzt auf die Routiniers Jannik Kohlbacher, Rune Dahmke und Lukas Mertens.

Stattdessen schaut sich Gislason Theiß (Rechter Rückraum/23 Jahre) und Móré (Linksaußen/22) an. „Wir arbeiten mit einem Stamm, der die Abläufe kennt und eingespielt ist. Wir haben aber auch betont, dass wir auf einzelnen Positionen mehrere Spieler und ihre Leistungen beobachten“, sagte der Isländer zur Nominierung der beiden Neulinge. Torhüter Lasse Ludwig von den Füchsen Berlin gehört nur bis zum 6. November zur Mannschaft.

In den Partien in Berlin gegen Belgien (5. November) und in der Slowakei (8. November) wolle er zwar dringend Punkte für die EM-Qualifikation sammeln: „Trotzdem werden wir aber auch an der Festigung unserer taktischen Abläufe mit Blick auf den Januar arbeiten“, sagte Gislason. „Natürlich ist unsere Arbeit auf die WM ausgerichtet. Und das macht es auch jetzt etwas leichter, denn für den Januar brauchen wir maximale Konsequenz, die wir schon jetzt in jedem Training und in beiden Spielen vorbereiten müssen“, ergänzte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.

Die deutsche Mannschaft startet am 13. Januar 2027 in die WM im eigenen Land, zum Auftakt geht es in München gegen Tunesien. Zuvor stehen neben den Quali-Duellen für die EM 2028 in der Schweiz, Portugal und Spanien auch noch zwei Vorbereitungsspiele gegen Portugal (8. und 10. Januar) auf dem Plan. – Der DHB-Kader im Überblick:

DEINE MEINUNG

Tor: Lasse Ludwig (Füchse Berlin, bis 6. November), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)

Feld: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (MT Melsungen), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Aalborg Handbold/Dänemark), Julian Köster (THW Kiel), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), David Móré (ThSV Eisenach), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Niklas Theiß (HSG Wetzlar), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Lukas Zerbe (THW Kiel)