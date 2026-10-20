Handball: Däuble und Litvinov rücken nach

Nach dem Ausfall von Mareike Thomaier reagiert der Bundestrainer. Nur eine der Nachwuchsspielerinnen reist mit zu den Spielen.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch hat auf den Ausfall von Nationalspielerin Mareike Thomaier reagiert und den Kader aufgestockt. Für die Testspiele am Wochenende im dänischen Odense nominierte Gaugisch die U19-Europameisterin Lara Däuble (FA Göppingen) nach. Die 20-Jährige spielt im Rückraum und feierte im April ihr Debüt in der Nationalmannschaft.

Zudem ergänzt die U20-Weltmeisterin Ruslana Litvinov (Buxtehuder SV) die Mannschaft beim Lehrgang in Altenholz vorerst als Trainingsspielerin, laut Mitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB) aber nur bis zur Abreise nach Dänemark am Donnerstag. Thomaiers Ausfall gebe dem DHB „kurzfristig die Möglichkeit, junge Spielerinnen mit Perspektive in unsere Abläufe zu integrieren. Daher haben wir uns für die doppelte Kaderergänzung entschieden“, sagte Teammanagerin Anja Althaus.

Gaugischs Mannschaft testet knapp sechs Wochen vor Beginn der Europameisterschaft am Samstag gegen Gastgeber Dänemark (16.00 Uhr) und am Sonntag gegen die Niederlande (13.30 Uhr/beide ProSieben MAXX und Dyn).