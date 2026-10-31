„Die Gejagten“: Gestiegene Erwartungen für DHB-Frauen

Die Vize-Weltmeisterinnen zählen bei der anstehenden Europameisterschaft zu den Mitfavoriten.

Die deutschen Handballerinnen wollen nach der erfolgreichen Heim-WM auch bei der anstehenden Europameisterschaft überzeugen – und den gestiegenen Erwartungen gerecht werden. „Das ist das nächste Learning“, sagte Nationalmannschaftsmanagerin Anja Althaus: „Vor der WM war es unser eigener Druck und wir waren Jäger. Jetzt bist du der Gejagte.“ Es gebe eine „ganz andere Erwartungshaltung“ sowohl von anderen Nationen, als auch im eigenen Team.

Beim Saison-Höhepunkt im Dezember will die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) das Final-Wochenende der besten sechs Teams erreichen. Die Nationalmannschaft habe ein „richtig gutes Fundament“, sagte Althaus. Nun gilt es, „dieses geschaffene Selbstbewusstsein weiterzuführen und dann auch die richtige Gewinnermentalität zu haben. Ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg.“

Bei der Europameisterschaft in Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und der Türkei zählt Deutschland zu den Mitfavoriten. Los geht es am 4. Dezember in Bratislava gegen Schweden. Die weiteren Gruppengegner sind Serbien und Co-Gastgeber Slowakei. Die Haupt- und Finalrunde findet im Anschluss bis zum Endspiel am 20. Dezember in Kattowitz (Polen) statt.