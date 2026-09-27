Füchse Berlin bei Klub-WM vor dem Aus!

Die Berliner unterliegen dramatisch im Topspiel - und haben keine realistische Chance mehr auf den Finaleinzug.

Die Füchse Berlin müssen ihre Hoffnungen auf den dritten Titel bei der Klub-WM nach einer bitteren Last-Minute-Niederlage höchstwahrscheinlich aufgeben.

In der neuen Hauptstadt Ägyptens unterlag der deutsche Handball-Pokalsieger im Topspiel der Gruppe B mit 33:34 (19:16) gegen das ungarische Starensemble von One Veszprém HC und hat keine realistische Chance mehr auf den Finaleinzug. Die Ungarn trafen sechs Sekunden vor Spielende zum Sieg.

Mathias Gidsel zeigte eine starke Leistung Mathias Gidsel zeigte eine starke Leistung © picture-alliance/contrast photoagentur/SID/O.Behrendt

Für den Finaleinzug benötigt Veszprém nun nur noch einen Erfolg gegen den krassen Außenseiter Burgan SC aus Kuwait, der gegen die Füchse mit 18:38 verloren hatte. Die Berliner, die zum Gruppenabschluss am Dienstag auf Al Ahly SC aus Ägypten treffen, haben das Weiterkommen und den Gewinn des dritten Titels nach 2015 und 2016 nicht mehr in der eigenen Hand.

Nächste bittere Füchse-Niederlage gegen Veszprém

Gegen Veszprém hatten die Füchse bereits in der vergangenen Woche in der Champions League eine empfindliche 29:35-Heimniederlage kassiert, am Sonntag entwickelte sich ein umkämpftes Duell auf Augenhöhe. Beste Werfer der Berliner waren der dänische Topstar Mathias Gidsel und Tobias Gröndahl mit jeweils neun Treffern.

Gespielt wird in Ägypten in zwei Vierergruppen, deren Sieger im Endspiel am Donnerstag den Champion ermitteln. Knapp 300.000 Euro warten auf den Weltmeister im Jackpot.