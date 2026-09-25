Die Handball-Klub-WM in Ägypten startet. Einziger deutscher Teilnehmer sind die Füchse Berlin. Zum Auftakt spielen sie um 19.45 Uhr gegen Burgan SC. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bei der IHF Klub-WM – auch Super Globe genannt – in Ägypten treffen die Füchse Berlin zum Auftakt am Freitag auf Asien-Meister Burgan SC aus Kuwait. Die Füchse gehen als europäischer Top-Verein als Favorit in die Partie.

Nach 2007 kehrt der Wettbewerb wieder zurück nach Ägypten. Die Spiele werden in der „New Capital Sports Hall“ ausgetragen. Um 19.45 Uhr greifen die beiden Teams zum Ball.

Handball-Klub-WM: So können Sie Füchse Berlin – Burgan verfolgen

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Der Wettbewerb wird in zwei Vierergruppen ausgespielt. Die Gruppe der Füchse komplettieren One Veszprem KC (Ungarn) und Gastgeber Al Ahly Kairo (Ägypten). Der Favorit auf den Titel ist der Champions-League-Sieger und Füchse-Bezwinger FC Barcelona.

Die Füchse sind zum ersten Mal seit 2017 wieder im Super Globe vertreten und haben direkt eine Hammergruppe erwischt. Gegen Veszprem setzte es vergangene Woche auch eine deutliche Niederlage in der Champions League. Die Mannschaft um den dreimaligen Welthandballer Mathias Gidsel will sich trotz der schweren Gruppe der Herausforderung stellen und in die K.o.-Phase einziehen.