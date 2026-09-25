EM-Countdown: DHB-Frauen gewinnen ersten Test in Spanien

Die Vize-Weltmeisterinnen läuten die Vorbereitung auf die Europameisterschaft mit einem Erfolg in Granollers ein.

Die deutschen Handballerinnen haben zum Start in die EM-Saison den ersten von zwei Härtetests in Spanien bestanden. Die Vize-Weltmeisterinnen setzten sich im ersten Teil des Länderspiel-Doppelpacks in Granollers mit 31:29 (15:13) durch und tankten zu Beginn der Vorbereitung für die EURO Selbstvertrauen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte Kapitänin Antje Döll. Bereits am Sonntag (11.30 Uhr/Dyn und Joyn) stehen sich die beiden Teams zum nächsten Formcheck gegenüber. „Ein gutes Spiel“, lobte auch Bundestrainer Markus Gaugisch und hob die „wahnsinnige“ Arbeit in der Abwehr hervor.

Bei der erhofften Standortbestimmung musste die Auswahl von Gaugisch kurzfristig ohne die gesundheitlich angeschlagene Spielmacherin Alina Grijseels auskommen. Nationalmannschaftsmanagerin Anja Althaus bezeichnete dies kurz vor Spielbeginn als „Vorsichtsmaßnahme“, ein Einsatz am Sonntag hänge von der weiteren Entwicklung ab.

Deutschland bis zur EM noch fünfmal gefordert

Auch ohne Grijseels gelang dem DHB-Team angeführt von Döll vor rund 400 Fans ein konzentrierter und temporeicher Start. Für beide Teams war es das erste Länderspiel nach langer Pause seit dem Abschluss der EURO-Qualifikation im April. Dabei gab die erst 20 Jahre alte Ida Petzold ihr Länderspieldebüt.

In der zweiten Hälfte zogen Emily Vogel und Co. zwischenzeitlich auf 23:17 davon (38.). Doch dann häuften sich in der deutschen Offensive phasenweise die Fehler, die die Spanierinnen ausnutzten und so wieder näher herankamen.

Fünf Länderspiele stehen für die DHB-Auswahl bis zum Saisonhöhepunkt noch an. Die EM (3. bis 20. Dezember) findet in Polen, Tschechien, Rumänien, der Türkei und der Slowakei statt.