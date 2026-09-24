Jude Bellingham erhält für seine sieben WM-Tore den Bronzenen Schuh. Der England-Star wusste gar nicht, dass es diese Auszeichnung gibt.

Jude Bellingham hat gut zwei Monate nach dem Ende der Weltmeisterschaft den Bronzenen Schuh erhalten. Die FIFA zeichnete den Mittelfeldspieler von Real Madrid damit als drittbesten Torschützen des Turniers aus, nachdem er für England siebenmal getroffen hatte.

Auf seiner App JB5 reagierte Bellingham mit verblüffender Offenheit auf die Trophäe: „Der Bronzene Schuh der WM… Ich wusste nicht einmal, dass es ihn gibt, aber trotzdem danke.“

Jude Bellingham ist von seiner verspäteten WM-Auszeichnung überrascht Jude Bellingham ist von seiner verspäteten WM-Auszeichnung überrascht © IMAGO/Icon Sportswire

Bellinghams historische WM-Leistung

In der Torjägerwertung musste sich der 23-Jährige nur Kylian Mbappé mit zehn und Lionel Messi mit acht Treffern geschlagen geben. Mit Erling Haaland lag Bellingham bei sieben Toren gleichauf, zog durch die Tie-Breaker-Kriterien aber am Norweger vorbei und sicherte sich den dritten Rang. Die FIFA hatte Bellingham bereits unmittelbar nach dem Turnier als Gewinner des Bronzenen Schuhs geführt.

Seine Ausbeute hat für den Real-Profi auch historisches Gewicht: Mit insgesamt sieben WM-Toren belegt Bellingham hinter Harry Kane mit 14 und Gary Lineker mit zehn Treffern Rang drei unter Englands erfolgreichsten WM-Torschützen. Zudem hatte zuvor kein Mittelfeldspieler bei einer einzigen Endrunde so oft getroffen.

Besonders in der K.o.-Phase prägte Bellingham Englands Weg zu Platz drei mit: Gegen Mexiko im Achtelfinale und Norwegen im Viertelfinale erzielte er jeweils zwei Treffer – zwei Doppelpacks in aufeinanderfolgenden K.o.-Duellen gelangen in jüngerem Alter nur Pelé.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.