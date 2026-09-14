Ecuador hat neuen Nationalcoach

Marcelo Gallardo übernimmt den Posten beim DFB-Bezwinger Ecuador. Sein Vorgänger war nach dem WM-Aus gegangen.

Der Argentinier Marcelo Gallardo ist neuer Fußball-Nationaltrainer in Ecuador. Der Verband stellte den 50-Jährigen als Nachfolger von Sebastian Beccacece vor, der die Südamerikaner beim zurückliegenden WM-Turnier zu einen Sieg gegen die deutsche Mannschaft (2:1) geführt hatte.

Nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Co-Gastgeber Mexiko (0:2) hatte Beccacece als Trainer Ecuadors mit Ende seines Vertrags aufgehört.

Marcelo Gallardo ist neuer Nationaltrainer Ecuadors Marcelo Gallardo ist neuer Nationaltrainer Ecuadors © IMAGO/NurPhoto

Ecuador: Gallardo unterschreibt bis 2030

Gallardo übernimmt zum ersten Mal überhaupt eine Nationalmannschaft und unterschreibt einen Vertrag bis Ende Juli 2030, würde demnach Ecuador also im Falle einer erfolgreichen Qualifikation auch bei der nächsten WM betreuen.

Zuvor hatte Gallardo unter anderem River Plate in seiner Heimat (2014 bis Ende 2022 sowie 2024 bis 2026) und den saudischen Klub Al-Ittihad trainiert. Als Spieler feierte er unter anderem in Frankreich Erfolge mit der AS Monaco (Meister 2000, Pokalsieger 2003) und Paris Saint-Germain (Pokalsieger 2008).