Die Griechen ärgern Deutschland und die Niederlande bis zum letzten Spieltag - und schauen doch in die Röhre.

Die griechische Fußball-Nationalmannschaft ist trotz ihrer starken Gruppenphase aus der Nations League ausgeschieden. Das Überraschungsteam der Liga A verpasste das Viertelfinale als Gruppendritter hinter Deutschland und den Niederlanden, das 1:0 (0:0) im abschließenden Heimspiel gegen Serbien hatte darauf keinen Einfluss mehr. Die DFB-Elf besiegelte das Aus der Griechen mit ihrem Sieg gegen die Niederlande (5:0).

Nach der herben 0:7-Klatsche gegen die Niederländer war die Ausgangssituation bereits klar gewesen: Bei einem deutschen Sieg wäre Griechenland wegen des ausgeglichenen Dreiervergleichs und dem deutlich schlechteren Torverhältnis der Griechen gegenüber den Kontrahenten ausgeschieden. Mit elf Punkten und einem Sieg gegen Deutschland Ende September (1:0) verkaufte sich der Außenseiter aber sehr teuer.

Drei Tage nach der Packung gegen die Elftal begannen die Griechen in ihrer persönlichen Zitterpartie gegen die Serben dominant. Im ersten Durchgang vergaben sie in Volos zahlreiche Chancen, die Erlösung erfolgte spät durch Joker Georgios Masouras nach schöner Hereingabe (69.). Doch alle Träume waren längst geplatzt – Deutschland führte zu diesem Zeitpunkt bereits 4:0.

Eine Liga tiefer hat die Schweiz mit einem klaren Erfolg gegen Schottland die Ligaphase abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin, die in Gruppe 1 bereits als Erster und damit als Aufsteiger in die A-Liga feststand, gewann in St. Gallen mit 4:0 (1:0). Ein Eigentor von Lewis Ferguson (22.), Winsley Boteli (47.) und Alvyn Sanches (51.) entschieden das Spiel frühzeitig. Zeki Amdouni (89.) setzte den Schlusspunkt.

Immerhin Kapitän Andrew Robertson hatte Grund zur Freude, mit seinem 103. Länderspiel überholte er Kenny Dalglish als Schottlands Rekordspieler. Platz zwei in der Gruppe sicherte sich Slowenien durch ein 3:0 (1:0) über Nordmazedonien.