Türkei vor Neustart: „Haben noch eine Chance“

Der neue Coach Sergen Yalcin soll die türkische Auswahl aus der Misere führen. Doch mit Belgien und Frankreich warten zum Auftakt schwere Aufgaben.

Die Ausgangslage vor seinem Debüt könnte schlechter kaum sein – doch Sergen Yalcin, neuer Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft, bemühte sich dennoch um Optimismus: „Vor uns liegen unsere letzten zwei Spiele und wir haben noch die Chance, nicht abzusteigen. Das Spiel gegen Belgien ist sehr wertvoll“, sagte Yalcin vor seiner Premiere.

Am Donnerstag wird Yalcin die türkische Auswahl in der Nations League gegen Belgien (18.00 Uhr/DAZN) erstmals betreuen, doch bei dem Duell in Izmir steht sein Team mit dem Rücken zur Wand. Alle vier bisherigen Spiele in der Nations League hat die Türkei verloren, der Abstieg aus der Liga A ist wohl kaum noch zu vermeiden.

Yalcins Vorgänger Vincenzo Montella, der im September 2023 auf Stefan Kuntz gefolgt war, war nach der Niederlagenserie entlassen worden. Zuvor lief es bereits bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada überhaupt nicht. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt war die Türkei unter dem italienischen Coach bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Mit Yalcin soll nun alles besser werden. Der 54-Jährige, der als eine der schillerndsten Figuren im türkischen Fußball gilt, trainierte zuletzt bis zum Ende der vergangenen Saison Besiktas Istanbul. Nach seinem Einstand gegen Belgien wartet am Sonntag noch das Duell gegen Frankreich um Trainer Zinedine Zidane in Bordeaux (20.45 Uhr/DAZN).

DEINE MEINUNG

Dass der Abstieg in der Nations League dann noch abgewendet werden kann, scheint derzeit kaum vorstellbar. Doch Yalcin, der einen Vierjahresvertrag erhalten hatte, hat bereits langfristige Ziele formuliert: Die Qualifikation für die kommenden Europa- und Weltmeisterschaften.