Jobe Bellingham, BVB-Star und Bruder von Jude Bellingham, könnte in der Nations League für die englische Nationalmannschaft debütieren.

An der Seite seines Bruders Jude könnte Jobe Bellingham bereits am Donnerstag erstmals für England auflaufen – ein Meilenstein, den er sich dank starker Leistungen bei Borussia Dortmund erarbeitet hat, wie Thomas Tuchel findet.

„Jobe hat es verdient, bei uns zu sein“, sagte der deutsche Coach der englischen Fußball-Nationalmannschaft vor der Partie in der Nations League gegen Kroatien am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN), „er spielt eine starke Saison mit Dortmund.“

Jobe Bellingham könnte unter Tuchel debütieren Jobe Bellingham könnte unter Tuchel debütieren © picture-alliance/PA Wire/SID/Nick Potts

Jobe Bellingham seit Sommer 2025 beim BVB

Bellingham war von Tuchel erstmals für die Three Lions berufen worden, sein Bruder Jude, der einst ebenfalls beim BVB spielte und seit 2023 bei Real Madrid unter Vertrag steht, gehört schon seit Jahren zum Kern der Auswahl. „Jobe ist einen ähnlichen Weg wie Jude gegangen“, sagte Tuchel über den jüngeren der beiden Brüder, den gut zwei Jahre vom 23 Jahre alten Jude trennen: „Er hat den nächsten Schritt in seiner Entwicklung in der Bundesliga gemacht.“

Jobe Bellingham spielt seit dem Sommer 2025 für die Schwarz-Gelben, in dieser Saison kam er mit Ausnahme der ersten Pokalrunde in jedem Pflichtspiel zum Einsatz und steht mit dem BVB nach neun Spieltagen auf Platz zwei der Bundesligatabelle. „Er spielt bei einem sehr emotionalen Klub in Dortmund, wo immer großer Druck herrscht“, sagte Tuchel, der zwischen 2015 und 2017 als Trainer einst selbst bei den Klub angestellt war: „Der BVB bedeutet in der ganzen Region mehr als nur Fußball. Das ist eine gute Schule.“

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