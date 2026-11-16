Die Mutter von Cristiano Ronaldo ist "traurig" über das unrühmliche Ende in der Nationalelf und beklagt mangelnden Respekt. Nationaltrainer Jorge Jesus reagiert.

Der Zoff zwischen Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo und der portugiesischen Nationalmannschaft geht in die nächste Runde. Ronaldos Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro beklagte am Montag in Lissabon mangelnden Respekt gegenüber ihrem Sohn und verletzendes Verhalten. „Natürlich ist er traurig. Man hat ihn getäuscht. Und auch ich bin traurig“, sagte die 71-Jährige.

Die 1:4-Klatsche des Europameisters von 2016 in der Nations League gegen Dänemark im ersten Länderspiel nach dem Rücktritt von CR7 sei „wohlverdient“ gewesen, ätzte sie. Der Rekordnationalspieler und -torschütze Portugals sei nicht ausreichend respektiert worden, „nicht einmal von seinen Mitspielern“.

Ronaldo-Mutter Dolores Aveiro mit einem Fan Ronaldo-Mutter Dolores Aveiro mit einem Fan © picture alliance/HMB Media/SID/Joaquim Ferreira

Nationaltrainer reagiert auf Vorwürfe

Dolores Aveiro monierte zudem, dass ihr Sohn beim Spiel nicht zugegen war, bei dem sich Portugal von seinem größten Star verabschiedet hatte: „Die Ehrung hätte in seiner Anwesenheit stattfinden sollen, nicht ohne ihn.“ Das werde bei Ronaldos Herzensklub Sporting nachgeholt.

Portugals Nationaltrainer Jorge Jesus wurde am Vorabend des Nations-League-Spiels in Wales (Dienstag, 20.45 Uhr) auf die Aussagen angesprochen und reagierte verständnislos. „Muss ich jetzt auf die Mutter von Cristiano Ronaldo antworten?“, fragte er. Er nehme dies als Störgeräusch wahr, meinte Jesus bei SportTV, „aber eine Mutter ist eine Mutter, und ich habe sie einfach zu respektieren. Eine Mutter verteidigt ihre Kinder immer – bis in den Tod. Sie ist eine sehr liebevolle Mutter, die viel durchgemacht hat, um ihre Kinder großzuziehen.“

Ronaldo war vor wenigen Tagen im Streit mit Jesus geräuschvoll aus der Nationalelf zurückgetreten. Er warf dem Trainer vor, sein Wort gebrochen zu haben, ihm Einsatzzeit zu gewähren. Dennoch hatten sich Verband, Mitspieler und Fans am vergangenen Samstag in Braga vor ihm verneigt.