Palma über Italien-Debüt: „Immer davon geträumt“

Auch die deutsche Mutter freut sich für den 18-Jährigen, der italienische Vater sowieso.

Matteo Palma ist in Berlin geboren, spielte einst für Deutschland, doch jetzt steht der 18-Jährige vor seinem Debüt für Italiens A-Nationalmannschaft. „Das ist etwas, das ich mir nie hätte vorstellen können. Das ist eine riesige Ehre, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde“, sagte der Teenager in einem vom italienischen Verband FIGC verbreiteten Interview.

Palma wurde bei Hertha BSC ausgebildet, im Alter von 13 Jahren war er von seiner Mutter in Berlin zu seinem Vater nach Italien gezogen. In dieser Saison ist er Stammspieler in Udine – und er kann am Donnerstag (20.45 Uhr) in der Nations League gegen Frankreich sein Debüt für Italien geben. „Davon träume ich schon, seit ich ein kleiner Junge war, als ich mit meinem Vater und meinem Bruder die Spiele der Nationalmannschaft geschaut und die Hymne mitgesungen habe“, so Palma.

In der U16 und U17 hatte der Abwehrspieler noch für Deutschland gespielt, ist nun aber dem Ruf des neuen Nationaltrainers Roberto Mancini gefolgt. „Mein Vater hat sich sehr über die Nominierung gefreut, aber meine Mutter auch. Sie möchte immer das, was ich mir aussuche – kurz gesagt: das, was mir guttut. Letztendlich haben sich alle Familienmitglieder, von beiden Seiten, sehr gefreut“, so Palma.

Die Verbindung nach Deutschland sei auch wegen der Familie indes nie abgebrochen. „Berlin ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe tolle Erinnerungen daran und noch viele Freunde, die dort leben – außerdem wohnen dort auch meine Mutter und mein Bruder. Wenn sich also die Gelegenheit bietet, kehre ich immer gerne dorthin zurück“, sagte er.