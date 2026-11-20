Während Deutschland im Viertelfinale der Nations League auf ein Nachbarland trifft, kommt es in einem anderen Duell um ein Ticket für das Halbfinale zu einem wahren Kracher.

Nachbarschaftsduell für die Nationalmannschaft, Kracher für den Weltmeister: Während es das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp im Viertelfinale der Nations League mit Belgien zu tun bekommt, spielt WM-Champion Spanien gegen Frankreich um den Einzug ins Halbfinale. Dies ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon.

Deutschland würde in einem möglichen Halbfinale auf Thomas Tuchels Engländer oder Norwegen um Erling Haaland treffen. Der WM-Dritte hatte jüngst Spaniens Rekordserie von 43 Spielen ohne Niederlage beendet.

Michael Olise trifft mit Frankreich auf Spanien Michael Olise trifft mit Frankreich auf Spanien © IMAGO/sportphoto24

Nations League: Viertelfinale steigt im März

Der Sieger des Viertelfinal-Krachers zwischen Frankreich und Spanien bekommt es im Kampf um ein Finalticket entweder mit Deutschlands Gruppengegner Niederlande oder Belgien zu tun.

Die Spiele werden im Zeitraum zwischen dem 25. und 30. März 2027 ausgetragen. Deutschland hat als Gruppensieger Heimrecht im Rückspiel. Vom 7. bis 13. Juni findet dann das Finalturnier der vier besten Teams statt. Der Austragungsort steht noch nicht fest.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)