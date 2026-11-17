Die Wikinger gewinnen das skandinavische Duell mit Dänemark mit einem furiosen Schlussspurt. Portugal sichert sich den Gruppensieg.

Norwegen hat in der Nations League mit einem dramatischen Last-Minute-Sieg das letzte Viertelfinal-Ticket gelöst. Die Mannschaft um Doppeltorschütze Erling Haaland ist nach einem 3:2 (1:2) in Dänemark damit neben Belgien und Spanien ein möglicher Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Runde der letzten acht.

Im skandinavischen Duell drehten die Wikinger einen frühen 0:2-Rückstand und gewannen dank des Elfmetertreffers von Haaland in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Norwegen sicherte sich damit Rang zwei in der Gruppe A4 hinter Portugal. Die Auslosung für das Viertelfinale findet am Freitag (12.00 Uhr MEZ) im Schweizer Nyon statt.

Rasmus Höjlund (11.) und Pierre-Emile Höjbjerg (14.) brachten die Dänen im Parken in Kopenhagen mit einem Doppelschlag in Führung. Haaland (37.) besorgte in der furiosen ersten Halbzeit den Anschlusstreffer, zuvor war ein weiteres Tor des Superstars von Manchester City wegen Handspiels im Vorfeld vom VAR einkassiert worden (33.). Martin Ödegaard (83.) und erneut Haaland drehten die Partie. Norwegen zog damit an den Dänen vorbei, die im März nun in die Abstiegs-Playoffs müssen.

Weniger Drama gab es in Cardiff. Die Portugiesen gewannen mit 3:2 (2:2) gegen Wales und beseitigten damit letzte Zweifel am Gruppensieg. Im zweiten Spiel nach der Ära Cristiano Ronaldo trafen Bruno Fernandes (11.), Pedro Neto (43.) und Carlos Forbs (70.) für den Favoriten sowie David Brooks (13.) und Sorba Thomas (40.) für die Waliser. Neto sah zudem die Gelb-Rote Karte (74.).

DEINE MEINUNG

Trotz des Gruppensieges warten auf die Portugiesen mit Belgien, der Niederlande oder Spanien harte Brocken im Viertelfinale, das im März des kommenden Jahres mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Das Final Four findet anschließend im Sommer statt, das Finale steigt am 13. Juni 2027.