Real-Star Kylian Mbappé absolviert vor den Nations-League-Spielen der französischen Nationalmannschaft ein individuelles Programm. Einem Bericht zufolge wird er ein wichtiges Spiel verpassen.

Kylian Mbappé hat am Mittwoch beim Lehrgang der französischen Nationalmannschaft nicht mit seinen Teamkollegen trainiert. Der Stürmer von Real Madrid arbeitete stattdessen mit den Ärzten und Physiotherapeuten des französischen Verbands. Eine Verletzung sei nicht der Grund für seine Abwesenheit, teilte der Verband mit. Der Kapitän der Bleus absolvierte ein individuelles Programm.

Mbappé werde mindestens das erste der beiden kommenden Spiele verpassen, schreibt die L’Equipe.

Kylian Mbappé bei seiner Ankunft im Lager der französischen Nationalmannschaft Kylian Mbappé bei seiner Ankunft im Lager der französischen Nationalmannschaft © IMAGO/KCS Presse

Bei Real Madrid wird die Situation des Angreifers derweil aufmerksam verfolgt. Aus dem Umfeld des Klubs hieß es laut der spanischen Zeitung Marca, Mbappé habe seinen körperlichen Zustand gut im Blick: „Mbappé kontrolliert sich sehr gut.“ Die Steuerung seiner Belastung während der Länderspielphasen gehöre zur Normalität.

Mbappé fraglich – ein anderer Real-Star fällt aus

Für Frankreich und Nationaltrainer Zinédine Zidane stehen zwei wichtige Spiele in der Nations League an. Zunächst geht es am Donnerstag in Mailand gegen Italien, danach empfängt Frankreich die Türkei in Bordeaux. Les Bleus liegen vor den letzten beiden Partien an der Spitze der Gruppe, Italien hat als erster Verfolger drei Punkte Rückstand.

Ein anderer Real-Profi musste den Lehrgang vorzeitig verlassen: Aurélien Tchouaméni kehrt nach Madrid zurück. Der Mittelfeldspieler hat erneut Beschwerden am rechten Adduktor und fällt für beide Begegnungen aus. Nach Rücksprache mit den Ärzten von Real Madrid entschied der medizinische Stab der Franzosen gemeinsam mit dem Spieler, ihn an seinen Klub zurückzugeben. Tchouaméni wird im französischen Kader nicht ersetzt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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