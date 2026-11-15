Die Squadra Azzurra verpasst das Viertelfinale der Nations League. Nach früher Führung fangen sich die Italiener jedoch noch vier Gegentreffer.

Nur drei Tage nach dem Statementsieg gegen Frankreich sind Italiens Fußballer in der Nations League zurück in der harten Realität. Die Squadra Azzurra verlor am letzten Spieltag der Gruppenphase 1:4 (1:3) bei Gastgeber Belgien und verpasste das Viertelfinale. Vor dem Duell in Brüssel hatten die Italiener noch Tabellenplatz eins belegt.

Italien, das mit einer Heimniederlage gegen Belgien (0:2) in die Nations League gestartet war, kam durch Youngster Pio Esposito (11.) früh zur Führung – der 21-Jährige erzielte sein zehntes Tor im 15. Länderspieleinsatz. Doch das Spiel im Stadion Roi Baudouin kippte schnell.

Nations League: Italien verpasst Viertelfinale

Maxim de Cuyper (15.), Nathan Ngoy (22.), Jeremy Doku (26.) und Diego Moreira (80.) trafen für Belgien, das auch deutlicher hätte gewinnen können. Esposito (90.+1) verschoss einen Handelfmeter in der Nachspielzeit.

Die Italiener (10 Punkte), bei den Weltmeisterschaften 2018, 2022 und 2026 nicht dabei, fielen durch die Niederlage in der Gruppe 1 der Liga A auf Rang drei hinter Frankreich (13) und Belgien (12) zurück. Die Franzosen schlugen die Türkei im Parallelspiel 2:1 (0:0).

Am Donnerstag hatte das italienische Team von Trainer Roberto Mancini Frankreich in Mailand bezwungen (3:1) und für Aufbruchstimmung gesorgt, auch in den Gazzetten, doch diese Stimmung dürfte nun dahin sein. Ein Punkt gegen Belgien hätte bereits für das Weiterkommen gereicht.

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