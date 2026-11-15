Frankreich als Gruppensieger im Viertelfinale

Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane schlägt die Türkei souverän.

Frankreichs Offensivkünstler haben sich als Gruppensieger fürs Viertelfinale der Nations League qualifiziert. Zum Abschluss bezwang das Team von Trainer Zinedine Zidane die Türkei mit 2:1 (0:0) und zog dank der Niederlage Italiens im Parallelspiel in Belgien noch vorbei.

In Abwesenheit des Bayern-Stars Dayot Upamecano, der aus persönlichen Gründen fehlte, gingen die Franzosen durch ein Eigentor von Emirhan Topcu (49.) in Führung. Nach der Pause erhöhte Eli Junior Kroupi (80.), dann traf Abdülkerim Bardakci (90.) spät für die Gäste.

Nations League: Frankreich löst Pflichtaufgabe souverän

Die Türkei wehrte sich nach Kräften und hielt gut mit, am Ende stand aber die sechste Niederlage im sechsten Spiel. An Berke Özer lag dies nicht. Der Torhüter hielt sein Team mit zahlreichen Paraden lange im Spiel. Unter anderem gegen Bradley Barcola (21.) und Kylian Mbappé (34.) war der Keeper zur Stelle.

Nach der Pause war Özer allerdings chancenlos: Im Anschluss an eine Ecke prallte der Ball von Topcus Hüfte aus ins Tor. Unmittelbar danach kam die Türkei zum vermeintlichen Ausgleich. Doch der Treffer von Arda Güler (53.) zählte wegen Abseits nicht. In der Schlussphase erzielte Kroupi seinen ersten Treffer im Trikot der Nationalmannschaft.

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