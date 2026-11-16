Luka Vuskovic fühlt sich von den lobenden Worten von Harry Kane geehrt. Über dessen Triumph beim Ballon d'Or scherzt der Kroate.

Harry Kanes Gewinn des Ballon d’Or hat zu einem gewissen Teil auch mit dem ehemaligen HSV-Profi Luka Vuskovic zu tun – das hat der Kroate selbst offenbart, wenn auch nicht ganz ernst gemeint.

„Ich denke, ich habe ihm sehr geholfen, den Ballon d’Or zu gewinnen, wegen mir hat er etwa zehn Tore mehr geschossen“, sagte Vuskovic bei Nova TV lachend nach dem 2:1-Sieg der kroatischen Nationalmannschaft gegen Tschechien in der Nations League.

Luka Vuskovic (l.) und Harry Kane trafen in der vergangenen Saison in der Bundesliga aufeinander Luka Vuskovic (l.) und Harry Kane trafen in der vergangenen Saison in der Bundesliga aufeinander © IMAGO/Metelmann

Der 19-Jährige stand in der vergangenen Saison als Leihspieler für den Hamburger SV in den Duellen mit dem FC Bayern (0:5, 2:2) auf dem Platz, mit Kroatiens Nationalteam traf er sowohl in der Gruppenphase der WM (2:4) als auch in der Nations League (0:7, 1:2) auf England. Kane erzielte in den genannten Partien acht Tore.

Vuskovic fühlt sich von Kane geehrt: „Sein Lob bedeutet mir viel“

Dies war natürlich nicht allein Vuskovics Schuld. Vielmehr hatte auch Kane vor dem Rückspiel gegen Kroatien vergangene Woche lobende Worte für den mittlerweile bei Brighton & Hove Albion aktiven Innenverteidiger übrig.

„Sein Lob bedeutet mir sehr viel“, sagte Vuskovic nun. „Ich freue mich riesig, dass er den Ballon d’Or gewonnen hat, er hat ihn wirklich verdient. Ich bin überglücklich über das, was er über mich gesagt hat.“

DEINE MEINUNG

Vor dem Rückspiel in der Nations League hatte Kane bei Nova TV von Vuskovic geschwärmt: „Er ist ein fantastischer Spieler, noch so jung. Er muss natürlich noch viel lernen, aber ich finde, er passt sich wirklich gut an. Er hatte letztes Jahr eine brillante Saison in der Bundesliga, Brighton gehört in dieser Saison zu den besten Mannschaften der Welt, und er ist offensichtlich ein wichtiger Teil davon – das muss man ihm zugutehalten.“

Kane sieht Vuskovic vor „glänzender Zukunft“

Er müsse einfach weiter hart arbeiten, gab ihm Kane einen Rat mit auf den Weg: „Dann bin ich mir sicher, dass er eine glänzende Zukunft vor sich hat.“

Beim 2:1-Erfolg gegen Tschechien bereitete Vuskovic den Siegtreffer durch Lovro Majer (87.) vor. Außerdem traf Ivan Perisic (2.). Für Tschechien hatte der Hoffenheimer Adam Hlozek (84.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

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