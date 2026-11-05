"So sollte es für Cristiano Ronaldo nicht laufen"

CR7 macht nach 23 Jahren Schluss im Nationalteam - internationale Medien huldigen einer "Legende".

Nach 146 Toren in 234 Länderspielen kehrt Superstar Cristiano Ronaldo dem portugiesischen Nationalteam den Rücken.

Die internationale Presse schreibt vom „Ende einer goldenen Ära in Portugal“ und verabschiedet einen Fußballer, der „die Geschichte einer Nationalmannschaft für immer verändert“ hat. Ein Überblick:

Cristiano Ronaldo macht Schluss im Nationalteam Cristiano Ronaldo macht Schluss im Nationalteam © picture-alliance/Ritzau Scanpix/SID/LISELOTTE SABROE

PORTUGAL

O Jogo: „23 Jahre lang war Cristiano Ronaldo weit mehr als nur der Kapitän der Nationalmannschaft. Er war die zentrale Figur Portugals, das Gesicht einer Generation und ein Spieler, dessen Status die Hierarchie der Mannschaft in vielerlei Hinsicht überragte.“

SPANIEN

Marca: „Es gibt Fußballer, die eine Ära prägen, und andere, die die Geschichte einer Nationalmannschaft für immer verändern. Cristiano Ronaldo gehört zur letzteren Kategorie.“

Sport: „Die Bombe ist geplatzt.“

Mundo Deportivo: „Es ist ein bittersüßes Ende, denn es folgt auf seinen Rückzug während des letzten Länderspielfensters und seinen Konflikt mit dem neuen Nationaltrainer Jorge Jesús. Doch sein Vermächtnis bei der ‚Selecao das Quinas‘ ist legendär.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Schlussklappe für eine Legende. Für den portugiesischen Fußball beginnt ein neues Kapitel.“

Le Figaro: „2003–2026. 146 Tore in 234 Spielen. Und ein unvergesslicher Eintrag in die Geschichte des portugiesischen Fußballs. Cristiano Ronaldo, fünfmaliger Ballon d’Or-Gewinner, beendete seine Nationalmannschaftskarriere. Es ist das Ende einer großartigen Geschichte. Und einer goldenen Ära in Portugal. Für die Ewigkeit.“

DEINE MEINUNG

ITALIEN

La Stampa: „Es schien, als könne es so nicht enden. (…) Mit 41 Jahren endet ein Kapitel und zugleich eine Ära, nur einen Monat nach Leo Messis letztem Spiel im Trikot Argentiniens: Der Fußball der 2000er-Jahre gehört ganz ihnen.“

Gazzetta dello Sport: „CR7 beendet seine legendäre Karriere in der Nationalmannschaft mit einem Video in den Sozialen Medien. Es ist das Ende einer Ära.“

NIEDERLANDE

De Telegraaf: „Während seiner legendären internationalen Karriere, die von 234 Länderspielen und 146 Toren geprägt ist, trug der Kapitän das Land auf seinen Schultern, brach Rekorde und führte die Mannschaft zu Momenten, die für immer in die Geschichte des nationalen Fußballs eingehen werden.“

USA

The Athletic: „Mehr als alles andere hat Ronaldo die Erwartungen an das gehoben, was der portugiesische Fußball erreichen kann. 23 Jahre nach seinem Debüt ist sein Vermächtnis kaum zu überschätzen.“

ENGLAND

Mirror: „Das Ende einer Ära.“