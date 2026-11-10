Dusan Vlahovic fällt für die kommenden Nations-League-Spiele aus. Serbien muss dadurch auf eine wichtige Offensivstütze verzichten.

Die serbische Nationalmannschaft muss in den kommenden Nations-League-Spielen voraussichtlich auf Star-Stürmer Dusan Vlahovic verzichten. Damit fehlt der Stürmer von Besiktas auch bei der Partie gegen Deutschland am Freitagabend in Belgrad.

Der genaue Grund für die Absage des 26-Jährigen ist nicht bekannt. Nationaltrainer Veljko Paunovic erklärte lediglich, dass Vlahovic eine private Angelegenheit zu klären habe. „Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es wäre nicht richtig, in seinem Namen zu sprechen. Sie müssen ihn selbst fragen, ob er bereit ist, sich zu äußern“, führte er weiter aus.

Dusan Vlahovic von Besiktas während dem Süper-Lig-Spiel zwischen Kasimpasa und Besiktas Dusan Vlahovic von Besiktas während dem Süper-Lig-Spiel zwischen Kasimpasa und Besiktas © IMAGO/ANP

Vlahovic Ausfall wiegt schwer

Der Ausfall von Vlahovic wiegt für die serbische Nationalmannschaft schwer. Mit neun Treffern in neun Spielen der laufenden Süper-Lig-Saison präsentiert sich der Stürmer in herausragender Form.

Am kommenden Montag steht für Serbien das zweite Nations-League-Spiel der Länderspielperiode gegen Griechenland an. Deutschland trifft auf die Niederlande.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach