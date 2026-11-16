Die Partie der Niederlande gegen Deutschland im Berliner Olympiastadion ist für BVB-Profi Joey Veerman auch eine Rückkehr an den Ort eines persönlichen Tiefpunkts.

Mit dem Berliner Olympiastadion verbindet Joey Veerman keine allzu guten Erinnerungen. Vor dem Gastspiel der Niederlande in der deutschen Hauptstadt (20.45 Uhr im LIVETICKER) rief auch der öffentlich-rechtliche niederländische TV-Sender NOS „die 34 schmerzhaftesten Minuten seiner Karriere“ wieder ins Bewusstsein.

Rückblick: Es ist der 25. Juni 2024. Die Niederlande treffen im letzten Gruppenspiel der EM auf Österreich. Veerman soll im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen, erwischt allerdings einen Abend zum Vergessen. Bereits nach gut einer halben Stunde nimmt ihn der damalige Bondscoach Ronald Koeman vom Feld.

Koeman erlöst Veerman: „Er ist über den Ball gestolpert“

„Ich hatte das Gefühl, dass ich als Trainer nach so einer ersten halben Stunde eingreifen musste“, sagte Koeman nach der Partie. „Er ist über den Ball gestolpert und hat ihn einfach verloren. Für mich völlig unerklärlich.“

Der ansonsten so ballsichere Mittelfeldspieler brachte nur neun seiner 19 Pässe an den Mitspieler und gewann nur einen seiner vier Zweikämpfe. Koeman klopfte ihm bei der Auswechslung auf die Schulter, doch Veerman war kaum zu trösten und schlug die Hände vor sein Gesicht. Veerman wurde zum Sinnbild der 2:3-Niederlage gegen das ÖFB-Team – und zur Zielscheibe der medialen Kritik im Anschluss.

Trotz der Pleite zogen die Niederländer in die K.o.-Runde ein. Beim überzeugenden 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen Rumänien wurde Veerman bei seiner Einwechslung von den Oranje-Fans mit Sprechchören gefeiert. Auch seine zweite Begegnung mit dem Berliner Olympiastadion im Laufe des Turniers verlief etwas erfolgreicher, beim 2:1-Sieg gegen die Türkei im Viertelfinale wurde der damalige Profi der PSV Eindhoven eingewechselt.

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Neues Traum-Duo um Veerman schon wieder gesprengt

Doch das anschließende Aus im Halbfinale gegen England war auch Veermans vorerst letzter Auftritt im Nationaltrikot. Erst zum Auftakt der Nations League wurde der im Sommer zum BVB gewechselte 27-Jährige von Koemans Nachfolger Xavi wieder berücksichtigt.

Und er wurde zuletzt gefeiert. Zusammen mit Frenkie de Jong schwärmte die niederländische Presse nach dem 7:0-Sieg gegen Griechenland vom neuen Traum-Duo im defensiven Mittelfeld.

Notgedrungen muss die neue Schaltzentrale der Elftal im Spiel gegen Deutschland allerdings wieder umgebaut werden, da de Jong angeschlagen nicht zur Verfügung steht. Als Ersatz dürfte Teun Koopmeiners in die Startformation rücken. Veerman gilt als gesetzt – und will in Berlin möglichst keine bösen Erinnerungen wecken.

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