Witz-Elfer für Lewandowski: Auch Podolski reagiert

Polens Kapitän Robert Lewandowski verwandelt beim 6:0-Sieg gegen Rumänien in der Nations League seinen nächsten Strafstoß. Das Zustandekommen des Treffers sorgt dabei nicht nur bei Zuschauern für Spott - auch Lukas Podolski reagiert.

Robert Lewandowski hat gegen Rumänien in der Nations League in der 24. Minute das erste Tor seines Dreierpacks für Polen erzielt. Im Internet hagelte es anschließend Kritik für sein Verhalten und die Schiedsrichter-Entscheidung. Auch 2014er-Weltmeister Lukas Podolski meldete sich zu Wort.

Im Internet wurde der Ex-Bayern-Star vor allem für sein leichtes Zu-Boden-Gehen kritisiert. Nachdem der 38-Jährige den Ball im Strafraum erst wegköpfte, kam er nach einem leichten Kontakt durch Rumäniens Abwehrmann Radu Dragusin schnell zu Fall. Schiedsrichter Urs Schnyder entschied daraufhin auf Elfmeter.

Robert Lewandowski kam nach Dragusins Kontakt schnell zu Fall Robert Lewandowski kam nach Dragusins Kontakt schnell zu Fall © IMAGO/Newspix

Podolski reagierte mit Unverständnis auf diese Entscheidung und postete auf Instagram ein höhnisches Meme als Antwort auf einen Clip der Szene. Dieser zeigte den früheren Box-Weltmeister Mike Tyson, der seinen Finger Richtung Kamera streckt und sich vor Lachen fast nicht mehr auf der Couch halten kann.

Wirbel um Elfmeterszene mit Lewandowski

Viele weitere User empfanden die Entscheidung als „fragwürdig“, „lächerlich“ und sahen eine Schwalbe des früheren Torjägers des FC Barcelona und des FC Bayern.

Als wäre die Elfmeter-Entscheidung nicht schon unglücklich genug für die rumänische Auswahl gewesen, erhielt Dragusin für sein Vergehen auch noch eine Rote Karte.

Am Ende schnürte Lewandowski einen Dreierpack und führte Polen damit zu einem deutlichen 6:0-Sieg gegen Rumänien.

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