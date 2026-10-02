Wirbel um Degradierung von Leipzig-Torhüter Nyland live im TV

"Du bist doch verrückt - was der hält!"

Der norwegische Nationalcoach Stale Solbakken schickt Torhüter Örjan Nyland live im Fernsehen auf die Bank. Das Problem: Der Leipziger Keeper ist nicht eingeweiht.

Örjan Nyland wusste von nichts, als Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken seine Degradierung live im TV verkündete. „Ich habe das bis jetzt noch niemandem erzählt“, bekannte der Coach, als er im Fernsehsender TV2 berichtete, dass im Nations-League-Spiel in Portugal am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht der zuletzt mehrfach patzende WM-Held Nyland im Tor stehen werde – sondern dessen Ersatzmann Egil Selvik.

Das Problem: „Niemand“ bedeutete auch, dass Nyland nicht eingeweiht war und folglich davon überrascht wurde, dass er auf die Bank muss. Ein Umstand, den Solbakken schnell bereute. Am Freitag, keine zwölf Stunden nach seiner Ankündigung nach einem weiteren unglücklichen Nyland-Auftritt bei der Niederlage in Wales (1:2), sagte der Trainer: „Das hätte ich nicht tun sollen, das nehme ich auf meine Kappe.“

Stale Solbakken nimmt sich Örjan Nyland zur Brust Stale Solbakken nimmt sich Örjan Nyland zur Brust © picture-alliance/Gonzales Photo/SID/Tobias Jorgensen

Nyland ist bei RB Leipzig die Nummer zwei

Nyland, bei RB Leipzig die Nummer zwei hinter Maarten Vandevoordt, habe die Situation aber gut angenommen. „Örjan war dankbar für die Ehrlichkeit“, sagte Solbakken auf einer kurzfristig anberaumten Medienrunde. Der 36-Jährige habe schon vor der Länderspielmaßnahme geahnt, dass er nicht alle vier Spiele bestreiten würde.

Gegen Dänemark (3:2), beim Hinspiel gegen Portugal (1:2) und nun in Wales durfte er ran – und zeigte sich fehleranfällig. Sein Vertreter Selvik, Stammkeeper beim französischen Erstligisten Stade Brest, hatte übrigens schon vor dem Wales-Spiel erfahren, dass er gegen die Portugiesen auflaufen werde. „Er hat es sich verdient“, sagte Solbakken.

Ursprünglich hätte Selvik gegen Wales im Kasten stehen sollen – Solbakken entschied sich aber nach einem bösen Nyland-Patzer im ersten Spiel gegen Portugal zu einem Tausch: Der Routinier sollte sich sofort wieder bewähren dürfen.

Ist Selvik jetzt die neue Nummer eins? „Nein“, sagte Solbakken, „alles hängt von der Leistung ab.“ Wichtig sei aber, dass Nyland in Leipzig Einsatzzeit sammle.

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