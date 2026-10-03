Bayern-Star kehrt vorzeitig zurück

Innenverteidiger Dayot Upamecano verlässt schon am Samstag das Camp der Franzosen, weil er gegen Belgien nicht zum Einsatz kommen kann.

Der französische Fußball-Nationalspieler Dayot Upamecano kehrt aufgrund seiner Sperre für das nächste Nations-League-Spiel vorzeitig zum FC Bayern zurück. Der Innenverteidiger ist nach seiner Gelb-Roten Karte im Heimspiel gegen Italien am Freitagabend (1:1) bereits von der Équipe Tricolore abgereist, wie der Betreuerstab der Franzosen am Samstag bekannt gab.

„Dayot Upamecano, der für Frankreich–Belgien gesperrt ist, wird seinem Verein wieder zur Verfügung gestellt. Er wird Clairefontaine heute Morgen (Samstag) um 9.30 Uhr verlassen“, lautete die Mitteilung zu Upamecanos Rückkehr nach München.

Dayot Upamecano kassierte gegen Italien einen Platzverweis Dayot Upamecano kassierte gegen Italien einen Platzverweis © IMAGO/BSR Agency

Bayern-Star Upamecano kassiert Platzverweis

In der Schlussphase im Stade de France war Upamecano nach einem Foul an Moise Kean vom Platz gestellt worden. Vor dem nächsten Heimspiel gegen Belgien am Montag (20.45 Uhr/DAZN) befinden sich somit nur noch 21 Spieler im Kader von Nationaltrainer Zinédine Zidane, da zuvor bereits Superstar Kylian Mbappé am vergangenen Wochenende nach einer Kapselverletzung am linken Knie zur Behandlung bei Real Madrid abgereist war.

Upamecanos Bayern-Teamkollege Michael Olise (55.) hatte Frankreich gegen Italien mit einem Traumtor in Führung gebracht. Alessandro Bastoni (68.) vermieste Zidane mit dem Ausgleich die Heimpremiere.

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