Trainer Vincenzo Montella steht nach der nächsten Pleite mit der türkischen Nationalmannschaft immer mehr unter Druck. Es werden bereits Fragen nach seinem Rücktritt laut.

Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella ist mehr denn je angezählt. Nach der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft in Belgien sah sich der 52 Jahre alte Italiener bereits mit Fragen nach seinem Rücktritt konfrontiert.

„Unsere Mannschaft hält zusammen, aber wir haben Schwächen, und diese machen sich deutlich bemerkbar. Ich möchte der aktuellen Kritik nicht allzu viel Beachtung schenken“, konterte Montella.

Vincenzo Montella ist seit September 2023 türkischer Nationaltrainer Vincenzo Montella ist seit September 2023 türkischer Nationaltrainer © IMAGO/Photo News

Zugleich verwies der Coach auf die zurückliegenden Erfolge: „Mit diesen Spielern sind wir zur Weltmeisterschaft gefahren, mit diesen Spielern sind wir in die A-Liga (der Nations League, Anm. d. Red.) aufgestiegen. Wir durchleben gerade eine Phase, in der wir uns alle drei Tage auf die Probe stellen. Eigentlich sind das für uns Vorbereitungen.“

Druck auf Türkei-Trainer Montella wächst nach dritter Pleite in Folge

Doch nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM im Sommer hat sich die Stimmung merklich gedreht. Nach der dritten Niederlage in Folge in der Nations League wächst der Druck unweigerlich. Eine weitere Pleite in Italien am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) würde praktisch den direkten Wiederabstieg aus der Liga A bedeuten.

In den Kommentarspalten der türkischen Presse herrschte ein eindeutiges Meinungsbild. „Arrivederci Vincenzo Montella!“, hieß es bei A Spor. Dabei wurde dem Coach eine gewisse Arroganz in dessen Aussagen vorgeworfen, die den „einst so beliebten Montella (…) nun bei den türkischen Fans in Ungnade“ habe fallen lassen.

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Vorschläge für Nachfolger gibt es bereits

In einem weiteren Meinungsartikel bei der großen Tageszeitung Hürriyet hieß es: „Wir müssen in der Nationalmannschaft endlich ein völlig neues, unbelastetes Kapitel aufschlagen.“ Hürriyet hatte schon vor dem Belgien-Spiel Montellas Aus gefordert und brachte nun auch potenzielle Nachfolger ins Spiel. Genannt wurden zwei frühere Premier-League-Trainer: Eddie Howe (Newcastle United, Bournemouth) und der Däne Thomas Frank (Brentford, Tottenham).

„Vincenzo Montellas Mission ist längst beendet“, hieß es in einem weiteren Hürriyet-Kommentar: „Nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft hätte man sich von Montella trennen und ein neues Kapitel aufschlagen müssen.“

Montella hatte Ende September 2023 den Job als türkischer Nationaltrainer übernommen und die türkische Auswahl erstmals seit 24 Jahren zu einer Weltmeisterschaft geführt.

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