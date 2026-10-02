Tuchel: City-Skandal „großes Thema“ in der England-Kabine

Die englische Nationalmannschaft bereitet sich auf ihren nächsten Auftritt in der Nations League vor - und diskutiert über Manchester City. Thomas Tuchel bestätigt, dass das Thema allgegenwärtig ist.

Manchester City ist das ganz große Thema in England – und natürlich auch in der Kabine der „Three Lions“: Teammanager Thomas Tuchel hat bestätigt, dass der Finanzskandal um den Topklub der Premier League seine Profis vor dem Nations-League-Duell in Kroatien (Samstag, 18.00 Uhr) schwer beschäftigt.

„Ich denke schon. Wir hatten zwischen den Spielen etwas Zeit und es ist ein großes Thema“, sagte Tuchel, der sich selbst nicht äußern wollte: „Niemand braucht mein Halbwissen zu diesem Thema.“

Unter den Profis ist es aber eines der ganz großen Themen. „Natürlich reden die Spieler darüber. Die Spieler von City reden darüber. Wir sprechen mit ihnen, aber nur kurz“, sagte Tuchel, der mit Marc Guehi und Elliot Anderson zwei City-Profis im Kader hat: „Sie sind bereit für morgen. Aber natürlich ist es ein großes Thema im Team.“

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