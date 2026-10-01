Spanien muss in den weiteren Nations-League-Spielen gegen Tschechien und Kroatien auf Offensivstar Nico Williams verzichten.

Rückschlag für den Welt- und Europameister! Wie der spanische Fußballverband am Donnerstag bekanntgegeben hat, fällt Offensivstar Nico Williams für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Tschechien und Kroatien verletzungsbedingt aus.

Der Spieler von Athletic Bilbao hatte nach dem 4:1-Sieg gegen Kroatien über Probleme am linken Oberschenkel geklagt. „Nach den heute vom medizinischen Dienst des spanischen Fußballverbands durchgeführten medizinischen Untersuchungen wurde beschlossen, ihn aus dem aktuellen Trainingslager zu entlassen, damit er seinen Genesungsprozess fortsetzen kann“, heißt es in der Mitteilung.

Nico Williams muss vorzeitig abreisen Nico Williams muss vorzeitig abreisen © IMAGO/Dave Shopland

Williams traf gegen Kroatien zum 4:1-Endstand

Williams war beim Sieg über Kroatien in der 68. Minute eingewechselt worden und erzielte kurz vor Schluss das Tor zum 4:1-Endstand (89.). Mit Spanien gewann der 24-Jährige 2024 die Europameisterschaft in Deutschland und vor wenigen Monaten die Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Williams wechselte 2013 in die Jugend von Athletic Bilbao und spielt seitdem für die Basken. In Bilbao, wo er unter Cheftrainer Edin Terzic spielt, wird der 24-Jährige nun medizinisch betreut.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach