Kurz vor dem zweiten Duell mit dem DFB-Team hat sich der Stürmer des FC Arsenal am Oberschenkel verletzt.

Griechenlands Nationalmannschaft muss im Nations-League-Rückspiel gegen Deutschland auf Stürmer Christos Tzolis verzichten.

Dies berichteten griechische Medien am Freitag nach dem 2:2 (2:0) gegen die Niederlande übereinstimmend. Eine offizielle Mitteilung des Verbandes zur Diagnose des 24-Jährigen vom englischen Meister FC Arsenal stand zunächst aus.

000_C9BC9K6-ipad.jpg Wird den Griechen fehlen: Christos Tzolis © AFP/SID/Pedja Milosavljevic

Tzolis muss gegen die Niederlande früh raus

Tzolis hatte sich am Donnerstagabend bei einem Sprint am Oberschenkel verletzt und wurde nach 18 Minuten ausgewechselt. Zuvor hatte der ehemalige Düsseldorfer das vermeintliche 1:0 erzielt, das Tor zählte aufgrund einer Abseitsstellung aber nicht. Auch ohne ihren Topstar festigten die Griechen ihre Tabellenführung in der Gruppe A2.

Beim Hinspiel gegen das DFB-Team (1:0) hatte Tzolis in der Startelf gestanden. Am Sonntag (20.45 Uhr) kommt es in Thessaloniki zum Rückspiel.

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