Die UEFA bestraft Serbien, den nächsten deutschen Gegner in der Nations League. Muss die DFB-Auswahl in Belgrad ein Geisterspiel bestreiten?

Beim 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande oder beim 0:0 in Thessaloniki gegen Griechenland musste sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in einer hitzigen Kulisse behaupten. Wenn das Team um Bundestrainer Jürgen Klopp am 13. November in Belgrad zum nächsten Länderspiel gastiert, wird dies höchstwahrscheinlich anders sein.

Wie aus einem UEFA-Urteil hervorgeht, sind für das vorletzte Gruppenspiel nach jetzigem Stand keine Fans im Stadion von Roter Stern Belgrad zugelassen. Dort wird Deutschland im Rahmen der Nations League auf Serbien treffen. Grund für die Strafe ist rassistisches und diskriminierendes Verhalten serbischer Anhänger in den vergangenen Partien in der Nations League gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2). Außerdem muss der Serbische Fußballverband eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro zahlen.

Jürgen Klopp und Deutschland werden am 13. November in Belgrad antreten Jürgen Klopp und Deutschland werden am 13. November in Belgrad antreten © IMAGO/STEINSIEK.CH

Können deutsche Fans trotzdem ins Stadion?

Ob es am 13. November tatsächlich zu einem Geisterspiel in Belgrad kommen wird, ist noch offen. Laut einer Mitteilung versucht der Serbische Fußballverband, das Urteil abzumildern. So sollen zumindest Kinder Zugang zum Stadion bekommen, auch 2.000 deutsche Fans sollen die DFB-Elf vor Ort unterstützen dürfen.

Bereits beim Hinspiel in München (2:0) hatte die UEFA den Serbischen Verband sanktioniert. Diesem wurde untersagt, Tickets an seine Fans zu verkaufen. Außerdem brummte die UEFA dem Verband eine Strafe in Höhe von circa 80.000 Euro auf.

Deutschland liegt nach vier absolvierten Partien in der Nations League in Gruppe A2 auf Tabellenplatz drei. Nach dem Gastspiel in Belgrad folgt am 16. November das letzte Länderspiel im Kalenderjahr 2026, wenn Deutschland in Berlin auf die Niederlande trifft.