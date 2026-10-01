Cristiano Ronaldo verlässt Portugals Trainingslager und kündigt ein Statement an. Die Situation sorgt weltweit für Aufsehen.

Wenn Cristiano Ronaldo spricht, hört die Fußballwelt zu. Wenn er plötzlich abreist und ankündigt, bald „die Wahrheit“ zu erzählen, erst recht. Der portugiesische Superstar hat das Trainingscamp der Nationalmannschaft im dänischen Kopenhagen überraschend verlassen und damit eine Welle von Spekulationen ausgelöst.

Während die Suche nach den Gründen läuft, reagieren Medien rund um den Globus mit Verwunderung, Kritik und zahlreichen Fragen. Ein Blick auf die internationalen Pressestimmen.

Cristiano Ronaldo sorgt für großes Aufsehen Cristiano Ronaldo sorgt für großes Aufsehen © IMAGO/NTB

Portugal

A Bola: „Der plötzliche Abgang von Cristiano Ronaldo aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft in Kopenhagen löste im Weltfußball eine Schockwelle aus.“

Publico: „Der Kapitän der Nationalmannschaft möchte die Gründe für seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft noch nicht im Detail darlegen, deutete allerdings an, dass sie mit den Äußerungen von Jorge Jesus zusammenhängen könnten und dass jemand nicht die Wahrheit sagt.“

O Jogo: „Die Entscheidung ist gefallen und unwiderruflich: Cristiano Ronaldo kehrt nicht in die Nationalmannschaft zurück.“

Expresso: „Jesus sprach, Ronaldo hörte zu und ging: Der Kapitän hat das Trainingslager der Nationalmannschaft verlassen.“

CNN Portugal: „Jesus kam nicht zur Nationalmannschaft, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun – nicht einmal Cristiano.“

DEINE MEINUNG

Spanien

AS: „Der Fall Cristiano schlägt in Portugal wie eine Bombe ein. In den portugiesischen Medien wird ausführlich über Cristianos Abgang aus dem portugiesischen Trainingslager berichtet, während bereits spekuliert wird, dass dies das Ende seiner Länderspielkarriere bedeuten könnte.“

Marca: „Dieses traurige und abrupte Ende trübt in gewisser Weise seine Gesamtbilanz in der Nationalmannschaft. Niemand hätte erwartet, dass eine so erfolgreiche Geschichte ein solches Ende nehmen könnte.“

Mundo Deportivo: „Eine absolute Bombe. Cristiano Ronaldo hat das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft verlassen, nachdem Jorge Jesus auf einer Pressekonferenz erklärt hatte, dass er gegen Dänemark nicht spielen werde und dies mit dem Spieler abgesprochen sei. All dies geschah nach dem Aufruhr, den es bereits ausgelöst hatte, dass er am vergangenen Sonntag gegen Norwegen nicht zum Einsatz gekommen war – etwas, das seit 18 Jahren nicht mehr vorgekommen war.“

England

The Sun: „CRIS-IS POINT („Crisis“ ist das englische Wort für Krise, Anm. d. Red.): Cristiano Ronaldo verlässt das portugiesische Trainingslager nach einem Streit mit Trainer Jorge Jesus – Tausende verfolgen seinen Privatjet.“

Daily Mail: „Cristiano Ronaldo verlässt das portugiesische Nationalteam: Der 41-jährige Star haut aus dem Trainingslager ab, nachdem er wegen eines Streits mit dem Trainer erneut das Training versäumt hat, und verspricht in einer kryptischen Erklärung, „die Wahrheit zu sagen“.“

Mirror: „Cristiano Ronaldos Zerwürfnis mit dem portugiesischen Nationaltrainer Jorge Jesus hat zu seiner dramatischen Entscheidung geführt, mitten in der aktuellen Länderspielphase aus der Nationalmannschaft auszusteigen.“

0:53 Omnisport Portugal-Coach wird beim Thema Ronaldo überdeutlich

Italien

Gazzetta dello Sport: „Mit einem Wort: unglaublich. Cristiano Ronaldo, Kapitän der Nationalmannschaft sowie Rekordhalter bei Toren und Einsätzen, hat das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft in Dänemark verlassen, um mit einem Privatflugzeug nach Madrid zu fliegen. Der Grund? Wahrscheinlich die Worte von Nationaltrainer Jorge Jesus.“

Corriere dello Sport: „Chaos: Sensationeller Bruch zwischen Cristiano Ronaldo und Portugal.“

Cristiano Ronaldo hat die portugiesische Nationalmannschaft verlassen – ist Trainer Jorge Jesus (r.) daran schuld? Cristiano Ronaldo hat die portugiesische Nationalmannschaft verlassen – ist Trainer Jorge Jesus (r.) daran schuld? © IMAGO/NTB

Frankreich

L’Équipe: „Was wäre, wenn das letzte Bild von Cristiano Ronaldo als Spieler der portugiesischen Nationalmannschaft das wäre, wie er in einem Fahrzeug des Verbandes davonfährt, während seine Teamkollegen ihr Training vor dem Spiel in Kopenhagen beginnen?“

Le Parisien: „Große Spannungen in der portugiesischen Nationalmannschaft! Cristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager vorzeitig.“

Dänemark

Bold: „Ronaldo fühlt sich nach gebrochenem Versprechen betrogen.“

Österreich

Kronen-Zeitung: „Paukenschlag! Cristiano Ronaldo verlässt Nationalteam. Zoff bei Portugal.“

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