Der große Zinédine Zidane gibt sein Debüt als Frankreichs Nationaltrainer. Der ehemalige Superstar soll eine neue Ära der Équipe Tricolore prägen.

Zinédine Zidane lächelte schüchtern, so wie er es früher auch immer getan hatte. „Ein Traum geht in Erfüllung“, sagte der große Zizou, der nun endlich sein Debüt als Trainer seiner Équipe Tricolore feiert: „Es ist ein schönes Abenteuer, das jetzt beginnt.“ Für Zidane schließt sich ein Kreis. Für ganz Frankreich wächst endlich wieder zusammen, was spätestens seit dem WM-Triumph von 1998 zusammen gehört.

Denn Zidane ist natürlich nicht irgendwer. Er ist Weltmeister, Europameister, Ästhet am Ball, Alles-Gewinner. 20 Jahre nach seinem letzten Länderspiel singt der Nationalheld am Freitagabend wieder die Marseillaise. „Es ist wie im Film, es ist unglaublich. Aber es ist echt“, sagte Kapitän Kylian Mbappé vor dem .

Zinédine Zidane ist neuer französischer Nationaltrainer Zinédine Zidane ist neuer französischer Nationaltrainer © IMAGO/ZUMA Press Wire

Zidane lehnte alle Trainer-Angebote für seinen Traumjob ab

Zidane musste lange auf diesen Moment warten, seit seinem Abschied von Real Madrid bereitet sich der 54-Jährige auf seinen Traumjob vor. „Ich habe in diesen vier oder fünf Jahren alle Angebote für die französische Nationalmannschaft abgelehnt. Das war das Einzige, was ich nach meiner Zeit bei den Königlichen machen wollte“, sagte Zidane, der nichts von seiner Aura von einst eingebüßt hat. Die Fans sind voller Euphorie, sie sehnen sich nach den Jahren unter dem Pragmatiker Didier Deschamps wieder nach Spektakel und purer Magie auf dem Platz.

Zidane übernimmt von seinem Vorgänger eine Mannschaft voller Superstars und Hochbegabter wie Mbappé, Michael Olise oder Ousmane Dembélé. Doch keiner kommt an das Charisma ihres Trainers heran. „Zidane ist Zidane“, sagte Mbappé, wie all seine Teamkollegen war auch er früher ein großer Fan seines neuen Nationaltrainers: „Für die Franzosen bedeutet er sehr viel. Er ist die Legende. Er steht für Eleganz, Größe.“

Schließt sich ein Kreis für Zidane?

Zidane hat mit seinen Erfolgen, seiner Spielweise und seiner Eleganz den Grundstein für die heutige Generation gelegt, alle wollten als kleine Jungs so sein wie er. Mbappé marschierte einst sogar zu einem Friseur und verlangte eine Tonsur wie bei Zidane, er hatte noch nicht verstanden, dass die kahle Stelle auf dem Hinterkopf keine Frisur war, sondern schlicht eine beginnende Glatze. „Ich war einfach ein Kind, das so sein wollte wie sein Held“, sagte Mbappé.

Zusammen wollen sie nun wieder zurück auf den Thron. Zidane führte Frankreich 1998 zum ersten WM-Titel, mit Mbappé gelang Frankreich 2018 der zweite Triumph – mit dem aktuellen Team voller Top-Spieler kann nur der dritte Stern das Ziel sein. „Ich bin ein Wettkämpfer. Ich bin hier, um zu gewinnen“, sagte Zidane: „Das vermittle ich auch meinen Spielern.“

Sein Vertrag läuft bis zur WM 2030, das Finale soll in Madrid stattfinden. Für Zidane könnte sich dann wieder ein Kreis schließen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach