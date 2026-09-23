Xavi elektrisiert – van Dijk will Klopps Debüt vermiesen

Die Niederlande empfangen zum Beginn einer neuen Ära Deutschland zum Klassiker. Es gibt einige Berührungspunkte mit Jürgen Klopp.

Der neue Bondscoach Xavi Hernández fiebert seinem Auftakt im Nations-League-Duell gegen die DFB-Elf entgegen. „Ich freue mich sehr. Wir spielen gegen Deutschland, eine Topmannschaft. Es ist ein schöner Beginn, eine tolle Herausforderung zum Start“, sagte der niederländische Nationaltrainer vor der Partie am Donnerstag in Amsterdam (20.45 Uhr/RTL): „Ich kann die Rivalität spüren.“

Der Spanier feiert wie sein Gegenüber Jürgen Klopp im Klassiker sein Debüt im neuen Amt. „Jürgen ist einer der besten Trainer der vergangenen Jahre auf der Welt“, sagte der 46-Jährige: „Ich habe großen Respekt vor ihm.“

Noch enger ist die Verbindung von Kapitän Virgil van Dijk zu Klopp, beide feierten in Liverpool gemeinsam große Erfolge. „Er war eine sehr wichtige Person in meiner Karriere“, sagte der 35-Jährige: „Es wird schön sein, ihn wiederzusehen. Aber hoffentlich werden wir dafür sorgen, dass er sein erstes Spiel als Bundestrainer von Deutschland verliert.“

Viel Zeit zur Vorbereitung blieb weder der DFB-Auswahl noch der Elftal. „Wir haben versucht, unseren Spielern unser Spielmodell, unsere Philosophie zu vermitteln“, sagte Xavi: „Wir müssen unseren Willen, unsere Leidenschaft und unser bestes Level morgen zeigen.“ Personell kann der Coach dabei aus dem Vollen schöpfen – gab aber noch keinen Einblick in seine Aufstellung.

Vor dem Anpfiff wird es eine Schweigeminute anlässlich des Todes von Bartina Koeman geben. Die Frau von Xavis Vorgänger Ronald Koeman war am 15. September nach langer Krankheit verstorben.