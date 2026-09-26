Willy Sagnol ist als Fußball-Nationaltrainer Georgiens entlassen worden. Ein Nachfolger wurde bereits vorgestellt.

Der frühere Bayern-Profi Willy Sagnol ist als Fußball-Nationaltrainer Georgiens entlassen worden. Dies teilte der Verband am Samstag mit, tags zuvor hatte Georgien beim 0:1 gegen Nordirland einen Fehlstart in die neue Nations-League-Saison hingelegt.

Als Nachfolger präsentierte der Verband den Georgier Ramas Swanadse, der einen Vertrag bis Ende 2028 erhält.

Sagnol führte Georgien zur EM 2024

Der Franzose Sagnol hatte das Team im Februar 2021 übernommen und zur EM 2024 geführt. Es war die erste Teilnahme Georgiens an einer Europameisterschaft, die WM-Qualifikation schlug jedoch fehl. Am Freitag verpatzten die Georgier dann das Duell mit Nordirland.

„Danke, Willy Sagnol, für jede Minute mit der georgischen Nationalmannschaft und für die Emotionen, die wir auf diesem historischen Weg gemeinsam erlebt haben“, hieß es im Statement des Verbandes.

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