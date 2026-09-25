Ruben van Bommel gelingt in seinem ersten Länderspiel für die Niederlande ein sehenswerter Assist. Bundestrainer Jürgen Klopp scherzt in Anspielung auf van Bommels berühmten Vater.

Mit einem Geniestreich krönte Ruben van Bommel sein Länderspieldebüt für die Niederlande. Erst eroberte der 22-Jährige auf dem Flügel den Ball gegen Serge Gnabry, dann nahm er Fahrt auf und schlug den Ball sehenswert mit dem rechten Außenrist in den Strafraum. Cody Gakpo verwertete die Vorlage in der Nachspielzeit gekonnt zum 1:1-Endstand gegen Deutschland – und vermieste somit Jürgen Klopp den Einstand als Bundestrainer.

Doch selbst Klopp geriet angesichts der Vorlage des 22-Jährigen ins Schwärmen. „Vom Vater hat er es nicht. Der Außenrist muss von der Mutter sein“, scherzte er. Bekanntlich hat sich Rubens Vater Mark van Bommel einst beim FC Bayern einen Namen als „Aggressive Leader“ gemacht.

Jürgen Klopp beobachtet den Einwurf von Ruben van Bommel (l.) Jürgen Klopp beobachtet den Einwurf von Ruben van Bommel (l.) © IMAGO/Pro Shots

Harter Check von Ruben van Bommel: „Mein Nachname ist nicht gerade hilfreich“

Und zuletzt schien es so, als hätte er diese Gene auch seinem Sohn vererbt. Vor zwei Wochen sorgte van Bommel junior im Spiel der PSV Eindhoven bei Ajax Amsterdam mit einem harten Check gegen Aaron Bouwman für Aufregung. Sein Gegenspieler musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Diagnose ergab eine Prellung des Brustbeins sowie eine Verletzung an der Lunge.

Hinterher bat er um Entschuldigung, räumte einen Fehler ein und sprach bei Ziggo Sport von einer „etwas leichtsinnigen“ Aktion. Im Zusammenhang mit dem Foul prasselte auch viel Kritik auf den Youngster ein. „Mein Nachname ist in dieser Situation nicht gerade hilfreich, aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Ich weiß, dass so etwas im Fußball vorkommt, aber jetzt möchte ich damit abschließen.“

Ruben van Bommel schreibt mit Debüt Geschichte

Gesagt, getan. Am Donnerstag fügte er der eigenen Familiengeschichte ein ganz besonderes Kapitel hinzu. Denn mit seiner Einwechslung in der 83. Minute verewigte sich Ruben van Bommel in der niederländischen Fußball-Historie. Erstmals spielten Großvater, Vater und Enkel für die Elftal. Den Anfang machte Ex-BVB-Trainer Bert van Marwijk. Rubens Opa und Marks Schwiegervater bestritt am 31. Mai 1975 sein erstes und einziges Länderspiel.

„Jetzt bin ich mit meinem Opa gleichauf, meinen Papa einzuholen wird schwieriger“, sagte Debütant van Bommel nach dem Spiel gegen Deutschland. Sein Vater bestritt 79 Länderspiele für die Elftal. „Da habe ich noch einen weiten Weg vor mir“, scherzte der Offensivspieler.

DEINE MEINUNG

Mit seiner Rückkehr zu seinem Jugendklub PSV Eindhoven im vergangenen Jahr folgte er bereits den Fußspuren seines Vaters, der einst auch bei der PSV durchstartete. Doch der Aufschwung des Sprösslings wurde noch in der Anfangsphase der Saison jäh gestoppt.

Ruben van Bommel erlitt im September 2025 einen Kreuzbandriss Ruben van Bommel erlitt im September 2025 einen Kreuzbandriss © IMAGO/Pro Shots

Kreuzbandriss bremst van Bommel aus

Im September 2025 erlitt van Bommel im Spiel gegen Ajax Amsterdam einen Kreuzbandriss. Ein heftiger Rückschlag für das aufstrebende Talent, das sich mit drei Toren in den ersten sechs Spielen in der Eredivisie und einem Treffer in der Champions League damals schon in den Fokus gespielt hatte.

Ebenso eindrucksvoll hat sich van Bommel in dieser Spielzeit zurückgemeldet. Für das Team von Trainer Peter Bosz gelangen ihm in den ersten sieben Ligaspielen zwei Tore und vier Assists. Der neue Bondscoach Xavi belohnte ihn mit der erstmaligen Nominierung. „Ruben van Bommel ist gut in Form, deshalb ist er dabei“, lieferte er eine schlichte Begründung.

Nach van Bommels glänzendem Einstand am Donnerstag sah sich der Spanier bestätigt: „In seinem ersten Länderspiel macht Ruben den Unterschied. Das ist das, was wir brauchen, er ist ein Top-Spieler.“ Der Assist sei „von sehr hoher Qualität“ gewesen, ergänzte Xavi und würdigte insbesondere, dass van Bommel den Ball vorher selbst erobert habe.

Van Bommel erklärt Geniestreich – van der Vaart zieht großen Vergleich

Der Flügelstürmer selbst war nach seinem gelungenen Auftritt überglücklich. „Sein Debüt in der niederländischen Nationalmannschaft zu geben, ist das Höchste, was ein niederländischer Fußballer erreichen kann. Ich bin sehr froh, dass ich das tun durfte. Und dann auch noch eine Vorlage zu geben, ist einfach großartig“, sagte van Bommel.

Und wie kam dieser Geniestreich zustande? „Ich dachte: Der Ball muss irgendwie dort hinkommen“, erklärte er. „In dieser Situation hielt ich es für besser, ihn nicht mit links zu spielen. Ich dachte, ich hätte mit dem rechten Außenrist eine größere Chance.“

Groß war auch die Begeisterung über sein Gefühl im Fuß. NOS-Experte Rafael van der Vaart bemühte sogar schon einen ganz großen Vergleich mit einer Kroatien-Legende: „Nur (Luka; d. Red.) Modric spielt solche Bälle.“

Mark van Bommel ist seit Sommer belgischer Nationaltrainer Mark van Bommel ist seit Sommer belgischer Nationaltrainer © IMAGO/Photo News

Belgiens Presse hat van Bommel genau im Blick

Der internationalen Presse war van Bommels feine Vorlage ebenfalls nicht entgangen. L’Équipe schrieb von einer „fantastischen Vorlage“.

In Belgien steht der Name ohnehin verstärkt im Blickpunkt, schließlich ist Mark van Bommel seit Sommer dort Nationaltrainer. Nun bestimmte aber sein Sohn zunächst die Schlagzeilen. „Debütant Ruben van Bommel rettet die Niederlande mit phänomenaler Vorlage: Oranje entgeht in letzter Sekunde einer Niederlage gegen Deutschland“, titelte Het Nieuwsblad.

Für Het Laatste Nieuws sei der Auftritt „ein gutes Vorbild für seinen Vater Mark“, der am Freitag seine Feuertaufe mit den Roten Teufeln im Spiel gegen Italien (20.45 Uhr im LIVETICKER) bestreitet. Und Ruben van Bommel? Der Youngster kann am Sonntag in Serbien (18 Uhr) schon für die nächsten Glanzmomente im Oranje-Trikot sorgen.

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