Niederländer siegen in Serbien

Xavi feiert mit den Niederlanden seinen ersten Sieg. Der Erfolg war verdient, doch die Verletzung von Cody Gakpo bereitet den Niederländern Sorge.

Die Niederlande haben ihren ersten Erfolg unter dem neuen Trainer Xavi gefeiert. In Serbien setzte sich das Team im zweiten Spiel in Deutschlands Nations-League-Gruppe mit 2:1 (1:0) durch, musste den Sieg aber womöglich teuer bezahlen: Stürmer Cody Gakpo, jüngst Torschütze beim 1:1 gegen Deutschland, musste mit schmerzendem Knöchel schon früh vom Platz.

Der Profi des FC Liverpool wurde von Sasa Lukic (12.) gefoult und signalisierte wenig später, dass er nicht weiterspielen kann. Mexx Meerdink (30.) sorgte per Foulelfmeter für die verdiente Führung. Nach dem Ausgleich durch den früheren Frankfurter Luka Jovic (46.) traf erneut Meerdink (69.).

Treffsicher vom Elfmeterpunkt: Mexx Meerdink Treffsicher vom Elfmeterpunkt: Mexx Meerdink © AFP/SID/Pedja Milosavljevic

Van Bommel glänzt mit Vorlage

Die Niederländer bestimmten das Spiel von Beginn an, hatten aber Probleme, Torchancen herauszuspielen. Als Crysencio Summerville im Strafraum gefoult wurde, nutzte Meerdink die Chance vom Elfmeterpunkt eiskalt. Kurz darauf hätte der Dortmunder Joey Veerman eine Ecke fast direkt verwandelt, Serbiens Torhüter Vanja Milinkovic-Savic reagierte aber schnell (36.).

Direkt nach der Pause schlugen die Serben zurück. Dank Meerdink, bestens eingesetzt von Ruben van Bommel, jubelten am Ende aber die Gäste.

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