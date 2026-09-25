Nations League: Türkei vs. Frankreich heute LIVE im TV & Stream
Die Türkei empfängt heute Frankreich in der Nations League. Der Anstoß ist um 20.45 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Debüt von Zinedine Zidane als Frankreichs Nationaltrainer im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.
Am ersten Spieltag der UEFA Nations League 2026/27 treffen heute die Türkei und Frankreich in der Gruppe A1 aufeinander. Zinédine Zidane gibt sein Debüt als Frankreich-Trainer.
Anpfiff ist um 20.45 Uhr in İzmit. Für Frankreich ist es nach dem Rücktritt von Erfolgstrainer Didier Deschamps der Anfang einer neuen Ära. Der 57-Jährige war 14 Jahre lang am Steuer der Équipe Tricolore.
Nations League: So verfolgen Sie Türkei – Frankreich heute LIVE
- Free-TV: –
- Stream: DAZN
- Ticker: SPORT1.de & SPORT1 App
„Kylian Mbappé wird mein Kapitän sein“, kündigte Zidane gleich bei der Kader-Bekanntgabe an. Die Frankreich-Legende setzt auf „Kontinuität“ und „neue Ideen“. Im Vergleich zum WM-Kader hat er dafür fünf Veränderungen vorgenommen. Unter anderem sind N’Golo Kanté, Marcus Thuram und die Hernández-Brüder nicht mehr dabei.
Die Bayern-Stars Michael Olise und Dayot Upamecano sind dafür weiter gesetzt. Upamecano und Ballon d’Or-Favorit Kylian Mbappé äußerten schon ihre Erfurcht vor ihrem Trainer. „Es ist wie im Film, es ist unglaublich. Aber es ist echt“, verriet Mbappé vor dem Auftakt. Aber auch „Zizou“ offenbarte seine Aufregung vor seinem Debüt.
Für die Türkei geht es am Montag weiter mit dem Heimspiel gegen Italien. Frankreich reist dafür am zweiten Spieltag nach Brüssel.
Weitere News
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach