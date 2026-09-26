Gegen die Türkei muss Kylian Mbappé mit Knieschmerzen vom Feld. Nun gibt Real Madrid das Ergebnis weiterer Untersuchungen bekannt.

Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat im Nations-League-Einsatz für Frankreich eine Überstreckung der hinteren Gelenkkapsel des linken Knies erlitten. Das teilte der spanische Rekordmeister Real Madrid nach Untersuchungen am Samstag mit. Laut spanischen Medien muss der Stürmer daher angeblich nur zehn bis zwölf Tage pausieren.

Kapitän Mbappé war beim 1:0 in der Türkei am Freitagabend kurz nach seinem Treffer (54.) mit Schmerzen im Knie ausgewechselt worden.

Kylian Mbappé verletzte sich bei seinem Siegtreffer gegen die Türkei Kylian Mbappé verletzte sich bei seinem Siegtreffer gegen die Türkei © IMAGO/PS Images

Zidane über Mbappé: „Wollen kein Risiko eingehen“

Anschließend verkündete Nationaltrainer Zinédine Zidane nach seiner Premiere, dass der Torjäger von der Nationalmannschaft abreisen und zur Behandlung nach Madrid zurückkehren werde: „Wir wollen kein Risiko eingehen. Er hat sich beim Schießen das Knie überstreckt. Das sieht nicht sehr vielversprechend aus.“

Die Franzosen treffen am Montag auf Belgien. Danach folgen das Duell mit Italien sowie das Rückspiel gegen die Belgier.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach