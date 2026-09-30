Presse adelt Yamal nach Glanzleistung: „Lamine ist der Goldjunge“

Nach dem klaren Sieg gegen Kroatien feiert die internationale Presse Spaniens Matchwinner Lamine Yamal.

Lamine Yamal hat Spaniens 4:1 gegen Kroatien in der Nations League mit zwei Toren und einer Vorlage geprägt – und damit sowohl in seinem Heimatland als auch weit über die spanischen Landesgrenzen hinaus Eindruck hinterlassen.

Der Offensivstar des FC Barcelona traf in Sevilla früh zur Führung, bereitete Marc Pubills Treffer vor und schnürte später seinen Doppelpack. Nico Williams setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt.

Spaniens Lamine Yamal brilliert in der Nations League gegen Kroatien Spaniens Lamine Yamal brilliert in der Nations League gegen Kroatien © IMAGO/Pressinphoto

Die Abstimmung für den Ballon d’Or 2026 ist bereits geschlossen, doch Yamals Auftritt sorgte am Dienstagabend erneut für große Aufmerksamkeit. So titelte beispielsweise die spanische Marca: „Lamine Yamal ist der Goldjunge.“ Es wurde hinzugefügt: „Eine Glanzleistung des Linksfußes auf seinem Weg zum Ballon d‘Or war entscheidend dafür, dass Spanien weiterhin im Glück schwelgen kann. Es gibt keine Möglichkeit, die Weltmeister zu besiegen, es gibt keine Möglichkeit, Lamine Yamal in Schach zu halten.“

Spanien feiert „den großen Star“ Yamal

Die AS bezeichnete Yamal als einen „Wirbelwind“, der den Spaniern „mit einem einzigen Funken wieder Leben“ eingehaucht habe. „Dann kam er: Lamine, der fast immer zur Stelle ist, der am Samstag in Wembley getroffen hatte und der in Sevilla den ersten Treffer erzielt hatte, als das Spiel gerade erst begann. Es war sein persönliches i-Tüpfelchen.“

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Mundo Deportivo, die schrieb: „Das Spanien von Lamine Yamal feiert in Sevilla weiter. Spanien feierte seine Heimkehr als Weltmeister mit einem großen Star. Lamine Yamal sorgte im Ramón Sánchez-Pizjuán für den Sieg der „Roja“ gegen Kroatien – dank des Flügelspielers vom FC Barcelona herrschte im Stadion ausgelassene Stimmung.“

DEINE MEINUNG

Presse: „Spiel auf Ballon d’Or-Niveau von Lamine Yamal“

Auch außerhalb Spaniens schlug der Auftritt des 19-Jährigen hohe Wellen. In Italien adelte ihn die Gazzetta dello Sport als „Super Yamal“ und stellte dessen zwei Tore sowie die Vorlage heraus. Tuttosport schrieb von einem „unaufhaltsamen Yamal mit Doppelpack und Assist“ und erklärte den Spanier zum Anführer seines Teams.

Auch in Frankreich fiel das Urteil eindeutig aus: L’Équipe sah Spanien gegen Kroatien von einem „unaufhaltsamen Lamine Yamal“ angeführt und RMC Sport schrieb von einem „Spiel auf Ballon-d’Or-Niveau von Lamine Yamal, ein Fest für die Roja“.

In den Niederlanden kürte Voetbal den Barca-Profi zur „unumstrittenen Figur“ des Abends in Sevilla. Argentiniens Olé erinnerte daran, dass Barcelonas Juwel schon in Wembley gegen England entscheidend aufgetaucht war. In Brasilien sprach Globoesporte von der „Furia de Yamal“ und einem Spektakel – internationale Einigkeit über den nächsten starken Auftritt des spanischen Nationalspielers.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.