Die Einschaltquote beim ersten Heimspiel unter Jürgen Klopp war noch etwas höher als zum Nations-League-Auftakt.

Wieder mehr als zehn Millionen Zuschauer: Die erste Niederlage für Jürgen Klopp als Bundestrainer haben am Sonntagabend in der ARD im Schnitt 10,97 Millionen Menschen verfolgt. Der Marktanteil beim 0:1 (0:0) der deutschen Nationalmannschaft in Augsburg gegen Griechenland lag bei 45,6 Prozent.

Bei Klopps Debüt auf der DFB-Bank am vergangenen Donnerstag, dem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande, hatten bei RTL geringfügig weniger Menschen eingeschaltet (10,63 Millionen in der ersten Hälfte, 10,76 Millionen in der zweiten).

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