Klopp-Debüt sorgt für Top-Quote bei RTL

Während es für die DFB-Elf gegen die Niederlande nicht zum Sieg reicht, war das Spiel für den Privatsender ein voller Erfolg.

Zuschauerboom beim Debüt: Das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59) hat dem übertragenden Sender RTL eine Top-Quote beschert. Beim 1:1 gegen die Niederlande sahen im Schnitt 10,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Halbzeit (Marktanteil 43,7 Prozent), im zweiten Durchgang schalteten dann sogar 10,76 Millionen Fans ein. Damit kletterte der Marktanteil auf 50,6 Prozent.

Zum Vergleich: Beim ersten Länderspiel von Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann vor drei Jahren beim 3:1 gegen die USA hatten weniger als acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Jürgen Klopp im RTL-Interview Jürgen Klopp im RTL-Interview © picture-alliance/SVEN SIMON/SID/Malte Ossowski

Klopp überflügelt Nagelsmann

Während es für Klopp nach dem späten Ausgleich seines Liverpooler Ex-Spielers Cody Gakpo (90.+2) am Ende nicht zum Sieg reichte, wurde der Abend für RTL ein großer Erfolg. Mit 33,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Privatsender den besten Wert seit fast 30 Jahren – zuletzt war eine solche Quote am 26. Oktober 1997 erreicht worden.

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