Dumm-Rot nach Torjubel von Israel-Debütant

Gelb, Tor, Gelb-Rot - und das binnen nicht einmal fünf Minuten: Israel Sayed Abu Farchi tritt in Österreich denkwürdig auf.

Der israelische Fußball-Nationalspieler Sayed Abu Farchi wird sein erstes Länderspiel von Beginn an mit ziemlicher Sicherheit nicht vergessen! Im Nations-League-Duell bei Gastgeber Österreich traf der erst 20 Jahre alte Mittelstürmer in der 55. Spielminute zum 1:1-Ausgleich. So weit, so erfreulich.

Allerdings gingen dann mit Abu Farchi die Jubelgäule durch. Der Angreifer des MLS-Klubs Colorado Rapids stürmte zur Eckfahne, rupfte sie aus dem Boden und vollführte mit dem Fahnenstock etwas, das wie ein Billiard-Stoß aussah.

Dem bulgarischen Schiedsrichter Georgi Kabakow ging das zu weit, und weil Abu Farchi bereits in der 52. Minute wegen eines Gerangels vor einer Ecke Gelb gesehen hatte, folgte nun Gelb-Rot (56.). Abu Farchi war einigermaßen außer sich, trollte sich dann aber wild gestikulierend und schimpfend in die Kabine.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach