Roberto Mancini verzichtet beim Nations-League-Auftakt auf BVB-Talent Samuele Inácio. Insgesamt werden elf Namen aus Italiens 34-Mann-Kader gestrichen.

Samuele Inácio wird beim Nations-League-Auftakt Italiens nicht zum Zug kommen. Nationaltrainer Roberto Mancini hatte bei der Kader-Bekanntgabe der Squadra Azzurra 34 Namen genannt – bei der Auftaktpartie gegen Belgien am Freitag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) ist aber nur für 23 Spieler Platz im Kader. Der Coach musste daher elf Spieler streichen und entschied sich unter anderem gegen das BVB-Talent.

Inácio war zum zweiten Mal in die Nationalmannschaft berufen worden. Der 18-Jährige hatte erst im Juni in den Schlussminuten gegen Luxemburg sein Länderspieldebüt gegeben.

Samuele Inácio hatte im Sommer das Interesse von Juventus Turin geweckt Samuele Inácio hatte im Sommer das Interesse von Juventus Turin geweckt © IMAGO/Italy Photo Press

Die nun erfolgte Ausbootung gilt aber vorerst nur für das Spiel gegen Belgien. Für die restlichen drei Nations-League-Partien in der aktuellen XXL-Länderspielpause kann sich Inácio noch einen Platz im italienischen Kader erkämpfen.

Der junge Profi von Borussia Dortmund hätte auch für die brasilianische Nationalmannschaft auflaufen können. Sein Vater ist der ehemalige brasilianische Profi Piá Inácio. Der Teenager durchlief aber sämtliche Jugendmannschaften Italiens und entschied sich letztendlich für sein Geburtsland.

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Erfolgstrainer Mancini soll Italiens Neuaufbau anführen

Für Italien ist es der Beginn eines Neuaufbaus. Roberto Mancini übernimmt bereits zum zweiten Mal das Ruder der Azzurri. Zwischen 2018 und 2023 war er schon italienischer Nationaltrainer.

Seine Zeit wurde durch die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen gekennzeichnet. Der 61-Jährige brachte seine Mannschaft auf den Gipfel Europas, als Italien 2021 die EM gewann. Nur ein Jahr später scheiterten die Italiener zum zweiten Mal in Folge an der WM-Qualifikation.

Nach der dritten verpassten WM in Serie (2026 in Nordamerika) kündigte die Führungsebene des italienischen Fußballverbandes große Veränderungen an. In den Freundschaftsspielen vor der WM gegen Luxemburg und Griechenland wurden mit Ausnahme von Gianluigi Donnarumma ausschließlich junge Talente nominiert. Die meisten von ihnen zum allerersten Mal. Inkludiert wurde auch das BVB-Trio um Filippo Mane, Luca Reggiani und eben Samuele Inácio.

Nations League: Auch ein Nürnberger ist dabei

Mancini kündigte bereits an, dass die Erwartungen trotz der vergangenen Enttäuschungen keineswegs geringer sind: „In den nächsten vier Jahren werden wir etwas Besonderes nach Hause holen.“ Der Neustart ist auch im aktuellen Kader bemerkbar. Das 34-Mann-Aufgebot der Italiener umfasst 10 Debütanten.

Der Nürnberger Publikumsliebling Mohamed Ali Zoma ist auch mit dabei und hat es sogar in den Spieltagskader gegen Belgien geschafft. Der 22-Jährige legte einen fantastischen Saisonstart mit der Mannschaft von Miroslav Klose hin und wurde als erster Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga für die Squadra Azzurra nominiert.

Das Nations-League-Programm der Italiener hat es in sich. Nach der Partie gegen Belgien stehen Auswärtsspiele gegen die Türkei und gegen Frankreich an, ehe es zu Hause gegen die Türkei geht. Ob Inácio noch zum Zug kommt, bleibt abzuwarten.

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