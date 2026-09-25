Bayern-Talent Erblin Osmani feiert sein Debüt für die kosovarische Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler schreibt Verbandsgeschichte.

Dreifacher Grund zum Feiern für Erblin Osmani! Das Talent des FC Bayern hat am Donnerstagabend nicht nur sein Debüt für die kosovarische Nationalmannschaft gegeben und zusammen mit seinem Team einen 1:0-Sieg in der Nations League gegen Irland feiern können, sondern hat auch Geschichte geschrieben: Mit 17 Jahren, vier Monaten und fünf Tagen ist Osmani der jüngste A-Nationalspieler der Verbandshistorie.

87 Minuten schaute das Talent noch von außen zu und wartete auf seinen Einsatz, ehe ihn Nationaltrainer Franco Foda zur Bank rief und ihm die letzten Instruktionen vor seiner Einwechslung mit auf den Weg gab. „Mein Debüt für den Kosovo war wie ein Traum. Ich wollte schon immer für den Kosovo spielen“, sagte er überglücklich nach dem Spiel.

Erblin Osmani vom FC Bayern schreibt kosovarische Fußball-Geschichte Erblin Osmani vom FC Bayern schreibt kosovarische Fußball-Geschichte © IMAGO/christ media

Osmani könnte noch den Verband wechseln

Osmani hätte auch für den DFB auflaufen können, denn er absolvierte U-Länderspiele für Deutschland. Dennoch entschied er sich voller Stolz für den Kosovo. Im Moment wäre ein Verbandswechsel theoretisch aber noch möglich: Damit sich ein Spieler bei einem Verband „festspielt“, muss er mindestens vier Spiele für eine Nation absolvieren oder bei einem Einsatz älter als 21 sein. Letzteres trifft auf den Youngster nicht zu.

Der Mittelfeldspieler durfte im vergangenen März gegen Union Berlin zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern. Im Alter von 16 Jahren und 305 Tagen wurde er zum drittjüngsten Debütanten in der Geschichte des Rekordmeisters. Nur Paul Wanner und Filip Pavic waren bei ihrem Debüt für das Profiteam jünger.

Im Juli wurde der nun 17-Jährige mit einem ersten langfristigen Vertrag bei den Münchnern ausgestattet. Aktuell wird er in der U19 sowie der Regionalliga-Mannschaft eingesetzt.

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