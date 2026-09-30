Brunner? "Das war ein Fehler, den er gemacht hat"

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft heute in der EM‑Qualifikation auf Malta. Die Mannschaft von Antonio di Salvo peilt den achten Sieg im neunten Spiel an.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft will in der Qualifikation zur EM im kommenden Jahr den nächsten Schritt gehen und die Tabellenführung in Gruppe F behaupten. Vor dem Länderspiel-Dreierpack hatte Trainer Antonio Di Salvo drei Siege eingefordert.

Gegner ist heute die Nachwuchsmannschaft aus Malta. Anstoß im Centenary Stadium in Attard ist um 18.00 Uhr.

Nicolò Tresoldi will die U21 zur EM schießen Nicolo Tresoldi will die U21 zur EM schießen © IMAGO/Maximilian Koch

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Kapitän Bischof ist zu Klopp weitergereist

Im Zuge des XXL-Kaders, den Jürgen Klopp für die A-Nationalmannschaft berufen hat, musste auch Di Salvo sein Team etwas umbauen. Stand Tom Bischof im letzten Spiel gegen Lettland noch als Kapitän für die U21 auf dem Platz, ist der Bayern-Profi mittlerweile zu Teil zwei von Klopps Debüt-Lehrgang abgereist.

In dessen Abwesenheit wollen sich andere weiter in den Vordergrund spielen, die den Sprung in die A-Mannschaft (noch) nicht geschafft haben. Monacos Paris Brunner legte bei seinem Debüt gegen die Letten direkt einen Traumstart mitsamt Doppelpack hin.

Beim 4:0-Erfolg trugen sich außerdem noch der von Italien umworbene Nicolò Tresoldi und Bayern-Leihgabe Arijon Ibrahimović in die Torschützenliste ein.

Deutschland will den Gruppensieg

In Gruppe F liefert sich Deutschland weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Griechenland, die ebenfalls bei 21 Punkten stehen. Gegner Malta ist mit null Punkten abgeschlagen Gruppenletzter. Mit Siegen gegen das Schlusslicht und Georgien (6.10.) will Deutschland die letzten Schritte in der EM-Quali gehen.

Die Erstplatzierten qualifizieren sich direkt für das Turnier in Serbien und Albanien im Sommer 2027. Die Zweitplatzierten spielen zuvor die übrigen Teilnehmer in den Playoffs aus.