Auch Schalkes U23 kassiert heftige Klatsche
Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 erleidet in der Regionalliga gegen den SC Paderborn eine heftige Klatsche - nur einen Tag nach dem desolaten Ergebnis der Bundesliga-Profis.
Erst die Profis, jetzt auch noch der Nachwuchs! Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 ist in der Regionalliga West am Sonntag empfindlich unter die Räder gekommen – und das ausgerechnet gegen die Reserve des SC Paderborn!
Die Knappen verloren die Partie bei den Ostwestfalen deutlich mit 1:5 (0:2) und knüpfen damit an den katastrophalen Auftritt der Schalker Bundesliga-Profis an: Am Samstag hatten die Königsblauen gegen Paderborn mit 1:8 verloren. Nach der Partie setzte Trainer Miron Muslic dann zum Rundumschlag an.
Nächste Schalke-Klatsche gegen Paderborn
Auch Kapitän Kenan Karaman meldete sich am Sonntag auf seinem Instagram-Account selbstkritisch zu Wort. „Für das Ergebnis gibt es keine Entschuldigung“, schrieb er. In Addition verloren die ersten beiden Schalker Teams gegen die Paderborner Mannschaften nun also mit 2:13.
Für Paderborn II erzielte Oliver Batista Meier gleich drei Treffer (17., 33., 60.). Zumeist läuft der ehemalige Bayern-Spieler für Paderborns erste Mannschaft in der Bundesliga auf. Am Sonntagnachmittag half er nach überstandener Sprunggelenksverletzung bei der Zweitvertretung aus.
Die weiteren Treffer für den SCP erzielten Albert Milgramm (77.) und Luka Duric (83.), für Schalke traf Ayman Gülasi (48.).
Weitere News
In der Regionalliga West treten insgesamt sechs Zweitvertretungen von Profivereinen an: Neben Schalke und Paderborn spielen auch die zweiten Mannschaften von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln sowie dem VfL Bochum. Diesen Teams ist ein Aufstieg in die dritte Liga jedoch untersagt.
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